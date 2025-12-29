Dos vidas truncadas: Hallan sin vida a estudiantes universitarios desaparecidos en Acapulco

Acapulco, Guerrero.- Autoridades estatales y directivos del Instituto Tecnológico de Acapulco (ITA) confirmaron este lunes el fallecimiento de dos estudiantes de dicha institución, quienes habían sido reportados como desaparecidos desde el pasado 20 de diciembre en Acapulco, Guerrero. El hallazgo de los cuerpos se produjo en la colonia Silvestre Castro, poniendo fin a 6 días de incertidumbre y angustia para las familias y la comunidad estudiantil.

La institución educativa, que inicialmente utilizó sus canales oficiales para difundir las fichas de búsqueda y la Alerta Amber, comunicó posteriormente la identificación de las víctimas. Los jóvenes han sido reconocidos como Irving Antonio Cebrero y Víctor Mendoza García, ambos aspirantes a ingenieros. Asimismo, las autoridades informaron sobre la localización de un tercer cuerpo en el mismo lugar; aunque se presume que corresponde a Raymundo Ramos Soto, otro de los jóvenes desaparecidos, se está a la espera de los resultados de las pruebas genéticas y de ADN para oficializar su identidad.

La desaparición ocurrió en la zona poniente del puerto de Acapulco. Según los informes iniciales, los tres jóvenes fueron vistos por última vez cuando se dirigían hacia playa Mimosa, en las inmediaciones del poblado Pie de la Cuesta. Tras perder contacto con ellos, familiares y amigos iniciaron una serie de movilizaciones para exigir su localización. Entre estas acciones destacó el bloqueo realizado el 24 de diciembre en la avenida Costera Miguel Alemán, a la altura de El Asta Bandera, donde los manifestantes fueron atendidos por representantes de la Fiscalía General del Estado y por Francisco Rodríguez Cisneros, subsecretario de Desarrollo Político del gobierno estatal.

El hallazgo de los restos mortales tuvo lugar el 26 de diciembre. Peritos de la Fiscalía y personal del Servicio Médico Forense (Semefo) acudieron a un paraje de la colonia Silvestre Castro para realizar el levantamiento de los cuerpos, los cuales presentaban signos de violencia y se encontraban en avanzado estado de descomposición. En el marco de las investigaciones para esclarecer los hechos, las fuerzas de seguridad llevaron a cabo un operativo en el poblado de San Isidro el jueves siguiente al hallazgo, resultando en la detención de tres personas presuntamente vinculadas al caso.

Este procedimiento derivó en una reacción por parte de transportistas de la zona, quienes bloquearon la carretera Acapulco-Zihuatanejo en un intento por impedir el traslado de los detenidos, evidenciando la compleja situación de seguridad en la región. Actualmente, las autoridades mantienen abiertas las carpetas de investigación para determinar las responsabilidades correspondientes, mientras que la comunidad educativa del ITA ha reiterado su acompañamiento a los deudos en este proceso legal y administrativo.

Fuente: Tribuna del Yaqui