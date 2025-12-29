'El Goloso' pasará 8 años en prisión de Sonora; se metió a casa de mujer, la amenazó y le robó

Caborca, Sonora.- La autoridad judicial dictó una pena de 8 años de prisión en contra de Ángel Alejandro 'N', alias de 'El Goloso', tras declararlo culpable de delitos graves cometidos en una zona residencial de Caborca. Durante la audiencia de debate del juicio oral, la defensa y el acusado optaron por una estrategia legal contemplada en el sistema de justicia penal acusatorio, la terminación anticipada del proceso mediante procedimiento abreviado.

Al aceptar su responsabilidad en los hechos, el juez validó las pruebas y procedió a dictar la sentencia mencionada, estipulando que el condenado deberá purgar su pena sin derecho a beneficios. Los cargos que sustentan esta condena se tipifican como robo con violencia, al interior de una casa habitación ocupada al momento del ilícito y mediante el uso de un arma de fuego. La víctima directa de estos hechos fue identificada como Virgen Candelaria 'N'.

Los antecedentes del caso, integrados en la carpeta de investigación, se remontan a la madrugada del 22 de abril de 2021. Aproximadamente a las 2:40 horas, Ángel Alejandro 'N', en compañía de un menor de edad, ingresó de forma violenta a un inmueble ubicado en la colonia Real de los Viñedos. Dicha propiedad funcionaba bajo un esquema mixto, sirviendo tanto de residencia familiar como de tienda de abarrotes.

Una vez dentro del domicilio, los perpetradores se dirigieron a una de las recámaras donde la víctima descansaba junto a su hijo menor. Haciendo uso de un arma de fuego, los asaltantes sometieron a los habitantes bajo amenazas directas de hacerles daño para exigir la entrega de bienes materiales. Tras apoderarse de un teléfono celular, ambos sujetos emprendieron la huida.

Tras su llegada al lugar de los hechos, elementos de la Policía Municipal de Caborca documentaron el suceso y dieron inicio a las indagatorias que permitieron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) llevar el caso ante los tribunales. Con este resultado, la institución señaló que reitera su función de perseguir y sancionar las conductas que vulneran la tranquilidad de los hogares sonorenses, garantizando la aplicación del Estado de Derecho.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora