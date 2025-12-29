Explosión Waldo's en Hermosillo: Audiencia del caso continuará el 13 de enero de 2026, confirma Supremo Tribunal

Hermosillo, Sonora.- Este lunes 29 de diciembre de 2025 se ha dado a conocer que el proceso ceso judicial contra los señalados por el incendio en una tienda Waldo's del Centro de Hermosillo, que dejó 24 personas fallecidas, se reanudará tras haberse suspendido por falta de acceso completo a la carpeta de investigación.

La anterior información la confirmó el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Rafael Acuña Griego. El magistrado explicó que se trata de la continuación de la diligencia iniciada el pasado 24 de diciembre, la cual fue suspendida debido a que tanto las defensas de las víctimas como de los imputados no contaban con pleno conocimiento de la carpeta de investigación.

Detalló que, durante esa primera audiencia, el juez ordenó la ampliación del término constitucional, ya que los imputados estaban próximos a cumplir las 72 horas de detención. Sin embargo, los representantes legales manifestaron que las copias del expediente entregadas no eran legibles.

Audiencia del caso continuará el 13 de enero de 2026, confirma Supremo Tribunal

Aunque posteriormente se les permitió acceder de manera adecuada a la información, Acuña Griego señaló que el tiempo restante antes del vencimiento del plazo legal fue insuficiente para revisar en su totalidad los tomos que integran la carpeta de investigación.

Ante esta situación, el juez permitió al Ministerio Público formular la imputación y posteriormente se determinó la libertad de los imputados, bajo la condición de que se presenten a la audiencia programada para el 13 de enero, donde el procedimiento continuará exactamente en el punto en el que fue suspendido. El presidente del STJE subrayó que el proceso se ha desarrollado con especial cautela debido a la complejidad del caso, el número de imputados, defensores y el volumen de constancias que integran la investigación.

Indicó que, una vez retomada la audiencia, se escucharán los alegatos de la defensa y posteriormente el juez resolverá si los imputados son vinculados o no a proceso. Finalmente, Acuña Griego reconoció que la programación de la audiencia intermedia podría demorarse, debido a la saturación de trabajo en los juzgados.

Fuente: Tribuna del Yaqui