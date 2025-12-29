Fallece un sonorense en accidente de Tren Interoceánico; su esposa y cuñada también murieron

Juchitán, Oaxaca.- Este lunes, tras el lamentable descarrilamiento del Tren Interoceánico registrado en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, se confirmó el fallecimiento de Rogelio Luna Luna, un sonorense originario de Caborca. La noticia ha generado consternación tanto en su entidad natal como en Mexicali, Baja California, ciudad donde residía desde hace varios años y donde era conocido por su trayectoria como hombre de trabajo y compromiso familiar.

Rogelio Alfonso Luna Luna es una de las 13 víctimas mortales que dejó el siniestro ferroviario, de acuerdo con el recuento más reciente. Junto a él, perdieron la vida su esposa, Honoria Medina Pérez, originaria de Veracruz, y su cuñada, Patricia Medina Pérez, quien se desempeñaba como funcionaria en el ayuntamiento de Coatzacoalcos. La familia se encontraba realizando un viaje turístico y de reunión familiar con el objetivo de llegar a Coatzacoalcos para celebrar las festividades de fin de año.

Trascendió que el motivo del viaje de Rogelio respondía a un interés personal por conocer la infraestructura del sur del país. Como trabajador jubilado, había seguido con atención los anuncios gubernamentales sobre la reactivación del transporte ferroviario de pasajeros impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que deseaba experimentar el recorrido del Tren Interoceánico y conocer los paisajes del estado oaxaqueño.

El proceso de identificación de las víctimas se prolongó durante varias horas, generando incertidumbre entre sus allegados. Inicialmente, la familia Medina recurrió a la difusión de fotografías en redes sociales para intentar localizar a los tres integrantes desaparecidos. No fue sino hasta el mediodía de este lunes que se corroboró su identidad en la morgue de Juchitán, Oaxaca, confirmando el deceso de los tres adultos.

uD83DuDD34uD83DuDE86 Muere sonorense en accidente de Tren Interoceánico en Oaxaca; estaba de vacaciones junto a su esposa y familia



El descarrilamiento del tren interoceánico en Oaxaca dejó 13 personas fallecidas y 98 heridas. Entre las víctimas se encuentra Rogelio Luna Luna, originario de… pic.twitter.com/AMXyNsFfP2 — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) December 30, 2025

Otros familiares sobrevivieron

A pesar de las pérdidas humanas, otros miembros de la familia que viajaban en el mismo convoy lograron sobrevivir. Se reportó que Flor Luna, hija de Rogelio y Honoria, fue localizada con vida, recibió atención médica por lesiones y posteriormente fue dada de alta. Dicha mujer ya regresó a Mexicali junto a sus hijos; ella presentó contusiones diversas y raspones, mientras que sus dos menores hijos resultaron prácticamente ilesos.

Por otro lado, Aldo, hijo de la fallecida Patricia Medina, permanece internado en un hospital de la región recibiendo tratamiento médico. El fallecimiento de Rogelio Luna deja en la orfandad a dos hijos y un vacío en su comunidad, donde se han externado múltiples muestras de solidaridad y respeto ante el duelo de la familia. Mientras tanto, las autoridades federales continúan con las diligencias pertinentes.

Apoya el Gobierno Municipal a juarenses afectados en el accidente del Tren Interoceánico https://t.co/FbD30mbzNG pic.twitter.com/IZZv7B5Mpx — SegundoaSegundo.com (@NotiSaS) December 30, 2025

La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una carpeta de investigación para esclarecer las causas técnicas del descarrilamiento, en tanto que el Tren Interoceánico, administrado por la Secretaría de Marina, permanece bajo inspección. El saldo general del accidente se mantiene en 13 personas fallecidas y al menos 98 lesionados.

Fuente: Tribuna del Yaqui