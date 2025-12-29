FGJES confirma rescate con vida de dos jóvenes privados de la libertad en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.– La mañana de este lunes 29 de diciembre de 2025 se reportó una intensa movilización policiaca en la cabecera del municipio de Cajeme, al norte de Ciudad Obregón, luego de que trascendiera de manera preliminar el presunto rescate de personas privadas de la libertad. Este tipo de delitos no es ajeno a la localidad y, además, en las últimas semanas se han registrado diversos hechos violentos, incluidos homicidios.

Tras varias horas de incertidumbre, el fiscal general del Estado de Sonora (FGJE), Gustavo Rómulo Salas Chávez, se pronunció sobre el caso y confirmó que durante la madrugada dos jóvenes fueron liberados luego de permanecer secuestrados. De esta manera, ambas personas ya se encuentran a salvo y bajo resguardo de las autoridades correspondientes, ya que a primeras horas del día se implementó un operativo coordinado por distintas corporaciones de seguridad.

En lo que respecta a las víctimas, hasta el momento de la elaboración de esta nota se desconocen datos como su sexo, edad o cualquier otra información general; sin embargo, lo más relevante es que, pese a lo ocurrido, los afectados se encuentran en buen estado de salud. El propio Gustavo Rómulo Salas informó que los jóvenes fueron trasladados para recibir su certificación médica.

Dos privados de la libertad

Hay detenidos

De igual manera, el ex titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) detalló que se logró la detención de tres personas, además del aseguramiento de diversos vehículos. Tanto los sospechosos como las unidades quedaron a disposición del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades correspondientes.

La Fiscalía General de Justicia del Estado señaló que continuará con las investigaciones para esclarecer plenamente los hechos. En caso de que surja mayor información, en este medio de comunicación se dará a conocer de manera oportuna. Cabe recordar que, como te informamos en TRIBUNA, la noche del domingo 28 de diciembre, en el sector noreste de Ciudad Obregón, se registró una agresión armada contra dos motociclistas en la colonia Beltrones.

Fuente: Tribuna del Yaqui