(FOTOS) Caen en Nuevo León cuatro sujetos por regalar juguetes a niños con siglas del Cártel del Noreste

Guadalupe, Nuevo León.– El pasado domingo 28 de diciembre de 2025, la Secretaría de Seguridad Pública, Protección a la Ciudadanía y Prevención Social del municipio de Guadalupe, Nuevo León, confirmó la detención de cuatro sujetos que fueron sorprendidos mientras repartían juguetes bélicos a niños en plena vía pública, en la colonia Escamilla. No obstante, lo que más llamó la atención del caso es que dichos obsequios portaban las siglas del Cártel del Noreste (CDN).

De acuerdo con un comunicado oficial difundido a través de sus redes sociales, los ahora detenidos, quienes presuntamente forman parte de una célula delictiva, también estarían relacionados con homicidios registrados en la zona, así como con "otros delitos recientes" que no fueron detallados por las autoridades. Cabe mencionar que a estos individuos se les aseguraron armas de fuego, cartuchos, diversas drogas, fornituras tácticas y, por supuesto, los juguetes bélicos que pretendían entregar.

"Cuatro presuntos integrantes de una célula delictiva fueron capturados por nuestros policías y elementos del Grupo de Coordinación Metropolitana, mientras repartían juguetes bélicos a menores de edad en la colonia Escamilla. Actuamos mediante operaciones estratégicas y tácticas para brindarte mayor seguridad", señala un fragmento del comunicado, el cual fue acompañado de fotografías de los implicados.

Fueron capturados por las autoridades de Guadalupe, Nuevo León

En un hecho similar, ese mismo día fueron procesados 17 presuntos integrantes del Cártel del Golfo. Al respecto, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que los detenidos fueron identificados como Diego 'N', Eduardo 'N', José 'N', Javier 'N', Óscar 'N', Juan 'N', Emanuel 'N', Kevin 'N', Héctor 'N', Carlos 'N', Óscar Adrián 'N', Miguel 'N', Greenberg 'N', Jesús 'N', Gustavo 'N', Juan Jesús 'N' y Félix 'N'.

Aseguraron drogas

De acuerdo con las investigaciones, estas personas son indagadas por la portación de armas de fuego largas y cortas, posesión de cartuchos y cargadores, así como por la posesión de artefactos explosivos. Cabe destacar que el Cártel del Golfo es considerado uno de los grupos criminales más peligrosos de México y que comenzó sus operaciones alrededor de 1930 en Matamoros, Tamaulipas; en sus inicios se dedicaba principalmente al contrabando de licores hacia Estados Unidos, aunque con el paso de los años diversificó sus actividades ilícitas hacia el tráfico de drogas en distintas modalidades.

Fuente: Tribuna del Yaqui