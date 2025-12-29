Golpe al crimen en Tabasco: Capturan a 'El Luki', presunto LÍDER CRIMINAL, confirma Harfuch

Macuspana, Tabasco.- Las autoridades dieron un nuevo golpe al crimen en la región sureste de México. La mañana de este lunes 29 de diciembre de 2025, confirmaron la detención de Eduardo Alberto 'N', conocido como 'El Luki', identificado como presunto líder de un grupo criminal con operaciones en el municipio de Macuspana, estado de Tabasco, y relacionado con delitos de alto impacto como extorsión, homicidio y narcomenudeo.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, encabezado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que el detenido era considerado objetivo prioritario por su presunta participación en la generación de violencia en esa región del sureste del país.

'El Luki' es un presunto líder criminal de Tabasco. Foto: SSPC

Operativo coordinado entre fuerzas federales y estatales

La captura de 'El Luki' se logró como resultado de trabajos de inteligencia de gabinete y campo, enfocados en desarticular células delictivas responsables de actividades criminales persistentes en Tabasco. Según señaló García Harfuch, en el operativo participaron elementos de la SSPC, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional, Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado de Tabasco, como parte de una acción interinstitucional.

Las autoridades señalaron que el despliegue se realizó sin reportes de enfrentamientos y bajo protocolos de seguridad establecidos.

¿Cómo fue la detención de 'El Luki'?

De acuerdo con el informe oficial, durante un recorrido de vigilancia en el municipio de Centro, agentes detectaron a dos hombres y una mujer con comportamiento considerado inusual. Al intentar retirarse del área, se procedió a una revisión preventiva, que derivó en el aseguramiento de 60 dosis de cocaína.

Entre las personas detenidas fue identificado Eduardo Alberto 'N', quien fue señalado por su presunta responsabilidad en extorsiones, homicidios y delitos contra la salud, además de ser considerado un actor clave en hechos violentos registrados en Macuspana. Tras la intervención, los tres detenidos fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del Ministerio Público, que será el encargado de definir su situación jurídica e integrar la carpeta de investigación correspondiente.

Resultado de trabajos de investigación, el @GabSeguridadMX en coordinación con @FGETabasco, detuvieron en Tabasco a tres personas, entre ellas a Eduardo Alberto “N”, alias “Luki”, líder de un grupo delictivo en el municipio de Macuspana, identificado como generador de violencia… pic.twitter.com/2d9Fh5c81Y — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) December 29, 2025

El Gabinete de Seguridad reiteró que este tipo de acciones forman parte de una estrategia permanente para identificar y neutralizar a generadores de violencia, con el objetivo de reducir delitos de alto impacto y fortalecer la seguridad en regiones con presencia de grupos delictivos.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si existen más órdenes de aprehensión relacionadas con esta célula criminal ni si la detención tendrá impacto inmediato en otros municipios de Tabasco.

Fuente: Tribuna del Yaqui