Hallan a mujer muerta dentro de casa al norte de Ciudad Obregón; sufrió un impacto de bala

Ciudad Obregón, Sonora.- Una intensa movilización de los cuerpos de emergencia y seguridad de los tres niveles de gobierno se registró la noche de este lunes 29 de diciembre, en el sector noroeste de Ciudad Obregón, tras el reporte disparos de arma de fuego. El suceso tuvo lugar en el fraccionamiento Puente Real, dentro de la sección Almería, una zona residencial que cuenta con acceso controlado por seguridad privada.

Los hechos sucedieron poco después de las 18:00 horas, momento en el que vecinos alertaron a las líneas de emergencia tras haber escuchado por lo menos una detonación, aparentemente producida por un arma de fuego. En respuesta al llamado autoridades acudieron al sitio y conformaron el fallecimiento de una persona del sexo femenino al interior de un domicilio. Paramédicos de la Cruz Roja también llegaron al sitio.

Sin embargo, tras la valoración de los signos vitales, los socorristas confirmaron que la mujer ya no contaba con vida. Aunque en los primeros minutos tras el reporte circuló la versión de que podría tratarse de un ataque armado directo, dicha hipótesis fue descartada posteriormente por las autoridades presentes en el lugar de los hechos. La información extraoficial apunta a que la mujer habría atentado contra su propia vida.

Presuntamente se disparó a sí misma, aunque serán los dictámenes oficiales los que confirmen cómo ocurrieron los hechos. Hasta el momento, se desconoce la identidad de la fallecida, debido en gran parte a que el personal de seguridad privada del fraccionamiento restringió el acceso a los medios de comunicación. El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), para la autopsia de ley.

Leyenda

La zona fue resguardada por elementos de la Policía Municipal de Cajeme, la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina (Semar) para facilitar las labores de investigación. Posteriormente, peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) ingresó al inmueble para realizar las diligencias correspondientes, el levantamiento de indicios y la integración de la carpeta de investigación.

Fuente: Tribuna del Yaqui