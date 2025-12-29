Hombre se mete a la casa de su expareja en Gómez Palacio y la amenaza por tener otra relación

Gómez Palacio, Durango.- Un hombre identificado como Elfego 'N.', de 54 años de edad, fue detenido en la ciudad de Gómez Palacio, Durango, por irrumpir en el domicilio de su expareja sentimental, a quien presuntamente agredió de forma verbal. Como resultado de las primeras indagatorias del caso, las autoridades municipales indicaron que el sujeto ingresó a la vivienda sin consentimiento previo y, una vez en el interior, confrontó a la víctima.

De acuerdo con un informe oficial, hechos se registraron el domingo 28 de diciembre de 2025, a las 10:25 aproximadamente, cuando agente de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y Protección Ciudadana recibieron un reporte de auxilio que provenía desde una residencia ubicada sobre la calle Tenerapa, en la colonia Torremolinos. Tras ser alertados, elementos de la corporación se movilizaron al lugar de los hechos.

Una vez en el sitio, los uniformados se entrevistaron con la afectada, quien se identificó como María Araceli y en ese momento presentaba una crisis nerviosa derivada del altercado. La fémina mencionó que el individuo irrumpió en la propiedad y comenzó a reclamarle bajo el argumento de una presunta relación sentimental con un tercero. Lo que inició como una discusión rápidamente escaló a insultos y amenazas directas contra la integridad de la mujer.

Hombre se mete a la casa de su exnovia para amenazarla en Gómez Palacio, Durango.

Ante el riesgo de una posible agresión física, la víctima logró comunicarse a las líneas de emergencias del 911. Gracias a la oportuna intervención por parte de los oficiales, el agresor fue asegurado y se evitó que esta situación pasara a mayores consecuencias. Una vez concretada la detención, el hombre fue trasladado de inmediato a las celdas municipales para su certificación médica, mientras que la perjudicada recibió la atención correspondiente.

Elfego 'N.' se encuentra bajo la jurisdicción del Agente del Ministerio Público de la Vicefiscalía de la Región Laguna, instancia que inició con carpeta de investigación en su contra por el presunto delito de violencia familiar. El detenido permanecerá bajo resguardo, mientras se define su situación jurídica en las próximas horas con base en las indagatorias complementarias del caso.

Fuente: Tribuna del Yaqui