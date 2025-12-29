Identifican a hombre ejecutado en la colonia Casa Grande de Hermosillo; tenía historial criminal

Hermosillo, Sonora.- Como Carlos Adrián 'N.', de 32 años de edad, fue identificado el hombre que fue ejecutado a balazos en calles de la colonia Casa Grande, ubicada en el sector poniente de Hermosillo, Sonora. El ataque armado se registró la tarde del sábado 27 de diciembre de 2025, alrededor de las 19:30 horas, cuando se localizó al sujeto tirado en plena vía pública, por lo que se desplegó una fuerte movilización policíaca y militar en el sector.

De acuerdo con el informe de las autoridades municipales, el homicidio tuvo lugar en la intersección de las calles San Bernardino y Paseo de los Álamos, situadas en el mencionado asentamiento humano. Trascendió que el hoy occiso presentaba múltiples heridas provocadas por proyectil de arma de fuego en diferentes zonas del cuerpo, principalmente en el área del tórax, mismas que a la postre le causaron una muerte casi inmediata.

Testigos oculares dijeron a las autoridades que la víctima iba saliendo de una tienda de conveniencia previo a la agresión armada. Preliminarmente se reportó que los agresores se movilizaban a bordo de una camioneta color blanco, quienes, al fallar en un primer intento por privarlo de la vida, abrieron fuego en múltiples ocasiones hasta asesinarlo. Hasta el momento no se tiene información acerca de los posibles responsables del ataque.

Versiones extraoficiales indican que Carlos Adrián 'N.' tenía antecedentes penales, ya que había sido detenido por portación de armas prohibidas de uso exclusivo del Ejército, delitos contra la salud y en otra ocasión por el aseguramiento de un vehículo en el municipio de Agua Prieta. En el lugar de los hechos se aseguraron múltiples indicios balísticos, entre los que destacan casquillos percutidos de calibres 9 milímetros y .40, así como una ojiva deformada.

En la zona se contó con la presencia de elementos de la Policía Municipal y Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), además de efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), quienes acordonaron y resguardaron el perímetro. Una vez concluidas las diligencias, el cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), mientras que la investigación quedó a cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

Fuente: Tribuna del Yaqui