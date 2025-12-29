Julio Armando intentó matar a hombre a puñaladas al sur de Ciudad Obregón; ya está detenido

Ciudad Obregón, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó este lunes la vinculación a proceso de un individuo identificado como Julio Armando 'N'. Este sujeto fue arrestado debido a que enfrenta cargos por su presunta responsabilidad en el delito de tentativa de homicidio calificado. La orden de aprehensión en su contra fue ejecutada por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

Una vez puesto a disposición de la autoridad judicial, se efectuó la audiencia inicial correspondiente. En dicha instancia, el juez de control validó la legalidad de la detención y dio por formulada la imputación presentada por el Ministerio Público. Como resultado de los argumentos y pruebas expuestas, el juzgador determinó dictarle auto de vinculación a proceso e imponerle prisión preventiva justificada como medida cautelar, debido a la gravedad del delito y el riesgo existente.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos en cuestión ocurrieron la madrugada del pasado 14 de noviembre, entre las 2:00 y las 3:00 horas. El suceso tuvo lugar en el interior de un domicilio situado en la colonia Russo Vogel, en Ciudad Obregón. Las indagatorias señalan que el imputado no actuó en solitario, sino en coparticipación con otras personas, quienes interceptaron a la víctima, identificada como Miguel Alberto 'N'.

Las evidencias recabadas sugieren que la agresión no fue un acto fortuito; por el contrario, se estableció que los agresores planearon y reflexionaron sobre el ataque con antelación, con el objetivo específico de privar de la vida a la víctima. Aprovechando la superioridad numérica y el factor sorpresa, el grupo utilizó armas punzocortantes, descritas como cuchillos y machetes, para infligir diversas lesiones al ofendido.

A pesar de la desventaja numérica y los ataques directos, la víctima logró realizar maniobras defensivas que le permitieron evitar un desenlace fatal. Miguel Alberto 'N' consiguió escapar del inmueble y solicitar auxilio, siendo trasladado posteriormente a un hospital donde recibió la atención médica necesaria para tratar sus heridas. La Fiscalía de Sonora señaló que con estas acciones reafirma su función de investigar y procesar las conductas delictivas de alto impacto ante los tribunales.

Fuente: Tribuna del Yaqui