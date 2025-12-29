Kenneth fue atrapado con fuerte cargamento de droga en Sonora; irá casi 10 años a prisión

Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó este lunes que fue dictada una sentencia de casi 10 años de prisión en contra de un hombre llamado Kenneth 'N', tras quedar de mostrada su responsabilidad penal en los delitos contra la salud. El imputado fue procesado bajo la modalidad de transporte de sustancias ilícitas, incluyendo fentanilo, clorhidrato de metanfetamina y clorhidrato de cocaína.

Los hechos se remontan al pasado mes de febrero, cuando elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), operando en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México y la propia FGR, realizaron labores de vigilancia carretera. La detención se efectuó a la altura del kilómetro 70 de la carretera internacional México 15, en el municipio de Huatabampo, Sonora, tras una revisión al vehículo que conducía el ahora sentenciado.

Durante la inspección de la unidad, las autoridades localizaron un compartimento prefabricado oculto en la estructura del automóvil. En dicho espacio se aseguraron 183 mil 850 pastillas de fentanilo, así como 10 kilos de la misma sustancia en otra presentación. Además, se incautaron 70.9 kilos de clorhidrato de metanfetamina y 5 kilos de clorhidrato de cocaína, material que fue puesto a disposición de la autoridad ministerial.

Con base en estos hallazgos, el Ministerio Público de la Federación (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (Femdo), integró la carpeta de investigación y presentó las pruebas necesarias ante la autoridad judicial. El caso se resolvió mediante un procedimiento abreviado, resultando en que el juez de la causa dictara una pena de 9 años, 11 meses y 29 días de prisión. Kenneth 'N' cumplirá dicha sanción en el Centro Penitenciario Goros II, ubicado en Ahome, Sinaloa.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGR