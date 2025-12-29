LISTA ACTUALIZADA: Nombres de las VÍCTIMAS hospitalizadas tras SINIESTRO en Tren Interoceánico

Ciudad de México.- México está de luto, una vez más. Y es que ayer, domingo 28 de diciembre de 2025, a días de celebrar la llegada del Año Nuevo, se reportó un nuevo siniestro que afectó a decenas de mexicanos: el descarrilamiento del Tren Interoceánico. El accidente, ocurrido en el estado de Oaxaca, dejó 13 personas muertas y 70 hospitalizadas, según el más reciente reporte de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Como te informamos previamente en TRIBUNA, el percance ocurrió este domingo 28 de diciembre, cuando el convoy de la Línea Z, que transportaba a más de 250 pasajeros, se salió de las vías en una zona rural de Nizanda, en el Istmo de Tehuantepec. Si bien se activó el Código Rojo y autoridades se movilizaron para socorrer a las víctimas, el número de personas internadas en diferentes nosocomios de Oaxaca se mantiene en 70.

70 personas permanecen hospitalizadas tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico. Foto: Facebook

Tren Interoceánico: ¿Dónde están hospitalizadas las personas lesionadas?

La mayoría de los heridos fue trasladada a hospitales del Istmo de Tehuantepec. La distribución es la siguiente: 29 personas en el Hospital Rural IMSS Bienestar de Matías Romero; 22 en el Hospital de Juchitán; 11 en Ixtepec; seis en Tehuantepec y dos en el Hospital General de Salina Cruz.

Del total de hospitalizados, 42 son mujeres, al menos 17 son menores de edad y 13 personas superan los 60 años, lo que ha requerido una atención médica diferenciada.

uD83DuDEA8 Lista de personas hospitalizadas por el accidente del Tren Interoceánico.



Teléfono al que pueden comunicarse familiares de las víctimas:

?? 55 2230 2106 pic.twitter.com/tx8QVDDr4R — Gobernación (@SEGOB_mx) December 29, 2025

Lista completa de personas hospitalizadas tras el descarrilamiento

Hospital de Juchitán

Abigail Lizarraga Arias, 34 años

Abril Solorzano Cruz, 12 años

Akwjo Salazar Rodríguez, 72 años

Calli Santiago Antonio, 18 años

Elidia de la Cruz López, 66 años

Gilberta Josefina Calvo Vásquez, S/D

Jorge Alberto Hernández, 29 años

Liliana del Carmen González Cruz, 30 años

Livia A. Alvarado, 73 años

Luis Augusto Kat Canto, S/D

María Fernanda Serrano Moreno, 13 años

Martha Lidia Santiago Antonio, 42 años

Mellani Zaragoza Medina, 17 años

Miguel Ángel Fabre Bajaron, 44 años

Nahomi Katherine Ríos Vásquez, 21 años

Nelli Rosario Arana Serrano, 57 años

Patricia Castro Sánchez, 23 años

Tiare Deyanira Mendoza Hernández, 33 años

Ulises Jauregui García, 51 años

Uriel Castillejos Cruz, 20 años

Víctor Ventral Ordóñez, 18 años

Ximena Ríos, 9 años

Hospital General de Salina Cruz

Ariadna Hernández Hernández, 33 años

Ian Oswaldo López Hernández, 12 años

Hospital de Ixtepec

Ana Guadalupe Fabre Pasaron, 48 años

Axel Eduardo Antonio Fabre, 16 años

Carla Valeria Sánchez Cheng, 22 años

Claudia Cruz Alcántara, 47 años

Ereida López Ordaz, 54 años

Felipe Calvo Chiapas (Chiñas), 33 años

Guadalupe Ruiz Zambrano, 78 años

Gustavo Alejandro Del Toro González, 36 años

Itza Julisa Márquez Alejo, 21 años

María del Carmen Chiñas Reyes, 55 años

Perla del Carmen Toledo Ávalos, 20 años

Hospital Rural IMSS Bienestar de Matías Romero

Alexia Cerquedo Mejía, 20 años

Alexis Iglesias Temichs, 20 años

Alexis Ríos Gallegos, 17 años

Alma Jasive Bemol Albores, 32 años

Alonso Ríos Gallegos, 11 años

Ashley Aylin Fabre Mingo, 13 años

Claudia Gallegos Castillo, 38 años

Dulce Nayeli López Morales, 31 años

Edwin Alan Gómez Falcón, 32 años

Emérit Daniel Ríos López, 8 años

Feliciano Cruz Benítez, 46 años

Flor Temichs Cinta, 47 años

Gustavo Ríos Ponce, 38 años

Indira Lara Pineda, 32 años

Itzel Sosa Carrasquedo, 30 años

Jeferson Javier Laureano Bemol, 11 años

Jesús Antonio Ángel Sánchez, 24 años

Joana Osorio Castro, 19 años

José Luis Fabre Pazarro, 37 años

José Matías Fabre Falcón, 7 años

Juan Daniel Ríos Ponce, 32 años

Juan Manuel Iglesias López, 45 años

Karla Mérida Leyva Castillejos, 73 años

Lindoro Hernández Ortiz, 78 años

María Eugenia Zaragoza Ceja, 72 años

Melani Arum Laureano Bemol, 7 años

Paola Laureano Bemol, 4 años

Regina Torres Castro, 3 años

Yuleni Vázquez Flores, 24 años

Hospital de Tehuantepec

Ronaldo Domínguez Ramírez, 61 años

Libertad Domínguez Rosales, 25 años

Alfonso Lara Pineda, 26 años

Gabriela Moreno Vásquez, 49 años

Karla Ortiz López, 19 años

Efrén Palacios Pacheco, 61 años

Autoridades habilitan línea telefónica para familiares

Como parte del protocolo de atención, la Segob habilitó el teléfono 55 2230 2106, mediante el cual familiares pueden solicitar información directa sobre las personas lesionadas y conocer su situación médica. La dependencia precisó que, hasta el momento, no se ha detallado el nivel de gravedad de cada paciente, aunque todos permanecen bajo observación especializada.

Investigación en curso por el descarrilamiento

La Secretaría de Marina (Semar), responsable de la operación del Corredor Interoceánico, informó que el tren (formado por dos locomotoras y cuatro vagones= se descarriló al circular por una curva, cayendo a un talud de aproximadamente siete metros.

La SCT y la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario serán las encargadas de determinar las causas del accidente, mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) ya abrió una carpeta de investigación. Por instrucción presidencial, distintas dependencias federales brindan acompañamiento médico y apoyo a las víctimas y sus familias.

Fuente: Tribuna del Yaqui