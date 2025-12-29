LISTA ACTUALIZADA: Nombres de las VÍCTIMAS hospitalizadas tras SINIESTRO en Tren Interoceánico

Ciudad de México.- México está de luto, una vez más. Y es que ayer, domingo 28 de diciembre de 2025, a días de celebrar la llegada del Año Nuevo, se reportó un nuevo siniestro que afectó a decenas de mexicanos: el descarrilamiento del Tren Interoceánico. El accidente, ocurrido en el estado de Oaxaca, dejó 13 personas muertas y 70 hospitalizadas, según el más reciente reporte de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Como te informamos previamente en TRIBUNA, el percance ocurrió este domingo 28 de diciembre, cuando el convoy de la Línea Z, que transportaba a más de 250 pasajeros, se salió de las vías en una zona rural de Nizanda, en el Istmo de Tehuantepec. Si bien se activó el Código Rojo y autoridades se movilizaron para socorrer a las víctimas, el número de personas internadas en diferentes nosocomios de Oaxaca se mantiene en 70.
Tren Interoceánico: ¿Dónde están hospitalizadas las personas lesionadas?
La mayoría de los heridos fue trasladada a hospitales del Istmo de Tehuantepec. La distribución es la siguiente: 29 personas en el Hospital Rural IMSS Bienestar de Matías Romero; 22 en el Hospital de Juchitán; 11 en Ixtepec; seis en Tehuantepec y dos en el Hospital General de Salina Cruz.
Del total de hospitalizados, 42 son mujeres, al menos 17 son menores de edad y 13 personas superan los 60 años, lo que ha requerido una atención médica diferenciada.
Lista completa de personas hospitalizadas tras el descarrilamiento
Hospital de Juchitán
- Abigail Lizarraga Arias, 34 años
- Abril Solorzano Cruz, 12 años
- Akwjo Salazar Rodríguez, 72 años
- Calli Santiago Antonio, 18 años
- Elidia de la Cruz López, 66 años
- Gilberta Josefina Calvo Vásquez, S/D
- Jorge Alberto Hernández, 29 años
- Liliana del Carmen González Cruz, 30 años
- Livia A. Alvarado, 73 años
- Luis Augusto Kat Canto, S/D
- María Fernanda Serrano Moreno, 13 años
- Martha Lidia Santiago Antonio, 42 años
- Mellani Zaragoza Medina, 17 años
- Miguel Ángel Fabre Bajaron, 44 años
- Nahomi Katherine Ríos Vásquez, 21 años
- Nelli Rosario Arana Serrano, 57 años
- Patricia Castro Sánchez, 23 años
- Tiare Deyanira Mendoza Hernández, 33 años
- Ulises Jauregui García, 51 años
- Uriel Castillejos Cruz, 20 años
- Víctor Ventral Ordóñez, 18 años
- Ximena Ríos, 9 años
Hospital General de Salina Cruz
- Ariadna Hernández Hernández, 33 años
- Ian Oswaldo López Hernández, 12 años
Hospital de Ixtepec
- Ana Guadalupe Fabre Pasaron, 48 años
- Axel Eduardo Antonio Fabre, 16 años
- Carla Valeria Sánchez Cheng, 22 años
- Claudia Cruz Alcántara, 47 años
- Ereida López Ordaz, 54 años
- Felipe Calvo Chiapas (Chiñas), 33 años
- Guadalupe Ruiz Zambrano, 78 años
- Gustavo Alejandro Del Toro González, 36 años
- Itza Julisa Márquez Alejo, 21 años
- María del Carmen Chiñas Reyes, 55 años
- Perla del Carmen Toledo Ávalos, 20 años
Hospital Rural IMSS Bienestar de Matías Romero
- Alexia Cerquedo Mejía, 20 años
- Alexis Iglesias Temichs, 20 años
- Alexis Ríos Gallegos, 17 años
- Alma Jasive Bemol Albores, 32 años
- Alonso Ríos Gallegos, 11 años
- Ashley Aylin Fabre Mingo, 13 años
- Claudia Gallegos Castillo, 38 años
- Dulce Nayeli López Morales, 31 años
- Edwin Alan Gómez Falcón, 32 años
- Emérit Daniel Ríos López, 8 años
- Feliciano Cruz Benítez, 46 años
- Flor Temichs Cinta, 47 años
- Gustavo Ríos Ponce, 38 años
- Indira Lara Pineda, 32 años
- Itzel Sosa Carrasquedo, 30 años
- Jeferson Javier Laureano Bemol, 11 años
- Jesús Antonio Ángel Sánchez, 24 años
- Joana Osorio Castro, 19 años
- José Luis Fabre Pazarro, 37 años
- José Matías Fabre Falcón, 7 años
- Juan Daniel Ríos Ponce, 32 años
- Juan Manuel Iglesias López, 45 años
- Karla Mérida Leyva Castillejos, 73 años
- Lindoro Hernández Ortiz, 78 años
- María Eugenia Zaragoza Ceja, 72 años
- Melani Arum Laureano Bemol, 7 años
- Paola Laureano Bemol, 4 años
- Regina Torres Castro, 3 años
- Yuleni Vázquez Flores, 24 años
Hospital de Tehuantepec
- Ronaldo Domínguez Ramírez, 61 años
- Libertad Domínguez Rosales, 25 años
- Alfonso Lara Pineda, 26 años
- Gabriela Moreno Vásquez, 49 años
- Karla Ortiz López, 19 años
- Efrén Palacios Pacheco, 61 años
Autoridades habilitan línea telefónica para familiares
Como parte del protocolo de atención, la Segob habilitó el teléfono 55 2230 2106, mediante el cual familiares pueden solicitar información directa sobre las personas lesionadas y conocer su situación médica. La dependencia precisó que, hasta el momento, no se ha detallado el nivel de gravedad de cada paciente, aunque todos permanecen bajo observación especializada.
Investigación en curso por el descarrilamiento
La Secretaría de Marina (Semar), responsable de la operación del Corredor Interoceánico, informó que el tren (formado por dos locomotoras y cuatro vagones= se descarriló al circular por una curva, cayendo a un talud de aproximadamente siete metros.
La SCT y la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario serán las encargadas de determinar las causas del accidente, mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) ya abrió una carpeta de investigación. Por instrucción presidencial, distintas dependencias federales brindan acompañamiento médico y apoyo a las víctimas y sus familias.
Fuente: Tribuna del Yaqui