Localizan seis cuerpos de personas 'levantadas' en bares de Chiapas; hay cuatro detenidos

Villaflores, Chiapas.- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas confirmó este lunes el hallazgo de seis hombres sin vida en la comunidad de Santa Julia, perteneciente al municipio de Cintalapa. El descubrimiento se da tras un despliegue operativo iniciado para localizar a un grupo de personas reportadas como desaparecidas luego de los actos de violencia registrados la semana pasada en el municipio de Villaflores.

Con este hallazgo, las autoridades locales y federales han determinado el paradero de las ocho personas que fueron privadas de su libertad durante la incursión armada del pasado 27 de diciembre. El saldo final de las víctimas de desaparición forzada sube a siete personas fallecidas y una localizada con vida. De acuerdo con el reporte del fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca, la ubicación de los cuerpos fue posible gracias a un operativode búsqueda

en el que participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) y agentes de la Policía de Investigación de la entidad. Los restos fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para realizar las necropsias de ley y los protocolos de identificación correspondientes, con el fin de entregar los cuerpos a sus familiares.

VILLAFLORES || Aparecen ejecutados los hombres levantados el sábado último, en la colonia Santa Julia, municipio de Cintalapa. pic.twitter.com/dupK92rGI6 — Ariel Grajales Rodas (@elchituri) December 30, 2025

En el marco de estas acciones de seguridad, la Fiscalía de Chiapas informó la detención de cuatro sujetos presuntamente vinculados con los ataques. Asimismo, se logró el aseguramiento de un arsenal que incluye armas de fuego de diversos calibres, cargadores, equipo táctico, algunas prendas con insignias apócrifas de instituciones de seguridad, y varios vehículos utilizados por los grupos delictivos.

#Villaflores, #Chiapas



Autoridades detuvieron a siete presuntos integrantes del Cartel Jalisciense.



Les aseguraron ocho vehículos, entre ellos tres patrullas clonadas como las que usa el Ejército Mexicano



El comando armado incursionó a bordo de tres vehículos pic.twitter.com/x2GIG3UTBC — Foro Militar México (@foro_militar) December 29, 2025

Los antecedentes del caso se remontan a la madrugada del miércoles 27 de diciembre, cuando un grupo de civiles armados ingresó a la cabecera municipal de Villaflores a bordo de varias camionetas. Los agresores centraron su ataque en los establecimientos denominados Kabala y Anubis, donde provocaron incendios intencionales en las fachadas y dañaron vehículos estacionados en las inmediaciones.

#Chiapas no cede la inseguridad.



Durante la madrugada de hoy sábado, un grupo arm4do ingresó al municipio de #Villaflores Chiapas, realizando quema de bares en la zona centro y de vehículos.



También levantaron a ciudadanos, entre ellos al propietario del negocio “El Cábala el… pic.twitter.com/FK3CNGz2NZ — El Expreso Noticias (@ExpresoNoticia) December 27, 2025

Durante estos incidentes, tres trabajadoras resultaron heridas por proyectil de arma de fuego; al día de hoy, los reportes médicos indican que se encuentran en condición estable bajo vigilancia hospitalaria. En la conferencia de prensa ofrecida por las autoridades, se precisó que la principal línea de investigación apunta a una disputa territorial entre dos grupos criminales dedicadas a la venta de sustancias ilícitas en la región de La Frailesca.

Entre las víctimas mortales se encuentra Sergio Enrique Pereda Tamayo, propietario del bar Kamala, quien fue hallado previamente en una camioneta pickup. Los peritajes determinaron que su fallecimiento fue consecuencia de una hemorragia tras recibir un impacto de bala en una extremidad inferior. La Fiscalía General del Estado señaló que las investigaciones continúan abiertas y que los operativos se mantendrán de forma permanente en Villaflores y municipios colindantes.

Fuente: Tribuna del Yaqui