Maquinaria se desploma y mata a dos trabajadores en Nuevo León; investigan causas del accidente

Santa Catarina, Nuevo León.– La mañana de este lunes 29 de diciembre de 2025, al interior de una empresa industrial ubicada en el municipio de Santa Catarina, en el estado de Nuevo León, se registró una tragedia mientras los empleados realizaban sus labores cotidianas. De acuerdo con información extraoficial, los hechos ocurrieron en la compañía Carrier, localizada sobre la calle Galeana y El Lechugal.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota y conforme a los primeros reportes, el lamentable incidente se presentó cuando una máquina se desplomó sobre dos trabajadores, provocando que los involucrados perdieran la vida de manera instantánea. Al sitio acudieron diversas corporaciones policiacas, así como cuerpos de auxilio, entre ellos elementos de Protección Civil de Santa Catarina, personal de Protección Civil de Nuevo León y paramédicos.

Desafortunadamente, al momento de ser valoradas por los socorristas, las víctimas ya no contaban con signos vitales. De inmediato, las autoridades procedieron a acordonar el área con el fin de llevar a cabo las diligencias correspondientes. Cabe señalar que hasta ahora la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León no ha emitido un pronunciamiento oficial; sin embargo, como es habitual en este medio de comunicación, se dará seguimiento puntual a cualquier actualización sobre el caso.

Dos empleados perdieron la vida

Por su parte, lo último que informó Protección Civil de Nuevo León es que el incidente continúa bajo investigación y que serán las autoridades competentes quienes se encarguen de esclarecer las causas exactas del accidente, además de determinar si la empresa cumplía con las normas de seguridad industrial establecidas. Asimismo, hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre el tipo de maquinaria involucrada.

