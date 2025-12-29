Muere hombre que estaba internado en centro de rehabilitación de Nogales; investigan el caso

Nogales, Sonora.- Autoridades ministeriales de Sonora iniciaron las diligencias correspondientes para certificar las causas del fallecimiento de un hombre de 53 años de edad, quien perdió la vida la noche de ayer 28 de diciembre. Esto sucedió, luego de que el individuo presentó complicaciones de salud mientras se encontraba internado en un centro de rehabilitación para adicciones ubicado en la colonia Luis Donaldo Colosio, de Nogales.

De acuerdo con el reporte emitido por el Departamento de Seguridad Pública Municipal, los hechos se registraron alrededor de las 22:40 horas. Elementos de la Policía Municipal acudieron al llamado tras ser notificados sobre el ingreso de una persona sin signos vitales al hospital de Isssteson, situado en la calle Jesús García. La víctima, identificada como Manuel 'N', se encontraba dentro del centro de rehabilitación cuando comenzó sentirse mal.

Por ello le comunicó al personal encargado que experimentaba un fuerte mareo. Momentos después de manifestar el malestar, el hombre se desvaneció, perdiendo el conocimiento. José, empleado del lugar, procedió a contactar a los familiares del interno para informarles sobre la situación de emergencia. Un sobrino del paciente acudió al llamado y, durante el traslado al nosocomio, informó que su tío contaba con un historial médico delicado.

Detalló que padecía enfermedades crónico-degenerativas como hipertensión arterial y diabetes. Ante la urgencia, se optó por el traslado al área de urgencias del Isssteson para recibir atención. Lamentablemente, al arribar al hospital y ser valorado por el personal médico de guardia, se confirmó que el hombre ya había muerto. Aunque los antecedentes clínicos y las circunstancias sugieren que el deceso pudo deberse a causas naturales, el protocolo legal exige la intervención de la autoridad investigadora.

Por tal motivo, se dio aviso a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) para el esclarecimiento de los hechos. Peritos y elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se encargarán de realizar las averiguaciones pertinentes y la autopsia de ley, trámite para descartar cualquier factor externo y certificar oficialmente la causa de muerte.

Fuente: Tribuna del Yaqui