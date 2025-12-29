Persiguen y asesinan a un lavacoches en Guadalajara; se refugió en un comercio, pero no sobrevivió

Guadalajara, Jalisco.– La noche del pasado domingo 28 de diciembre de 2025, un hombre de aproximadamente 35 años de edad, de identidad desconocida, fue brutalmente asesinado a balazos durante una agresión armada perpetrada por dos sujetos en el cruce de Hacienda Santa Cruz del Valle y Circunvalación Oblatos, en la colonia Balcones de Oblatos, dentro del municipio de Guadalajara.

De acuerdo con información publicada por Milenio, únicamente se sabe que la víctima mortal era conocida con el apodo de Tlacua y se dedicaba a lavar automóviles, ya que los agresores lo localizaron sobre la avenida Artesanos y Circunvalación. Desde ese punto lo siguieron durante un largo trayecto hasta arribar a la dirección antes mencionada, donde sin pensarlo dos veces le dispararon en repetidas ocasiones y posteriormente escaparon a bordo de una motocicleta.

El hombre, gravemente lesionado, logró correr hasta una tienda de abarrotes con la intención de resguardarse; sin embargo, lamentablemente se desvaneció en el interior del establecimiento. Las personas que se encontraban en el lugar realizaron el reporte correspondiente a la línea de emergencias 911 y, tras varios minutos, arribaron policías municipales junto con paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

El mismo medio informativo señaló que el masculino presentaba entre sus heridas un impacto de bala en el costado derecho, así como otro más en el antebrazo izquierdo. En cuanto a las autoridades que atendieron el hecho, se encontraban elementos de la Fiscalía del Estado de Jalisco adscritos al área de homicidios dolosos, además de integrantes de la Guardia Nacional (GN) y de la Policía del Estado, quienes localizaron en el sitio un indicio balístico correspondiente a un arma de fuego calibre .40.

Cabe destacar que personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) realizó el levantamiento del cuerpo y lo trasladó hasta sus instalaciones para la práctica de los estudios correspondientes. Precisamente, como te informamos en TRIBUNALES, ayer domingo 28 de diciembre de 2025 se registraron diversos hechos violentos en la ciudad; un claro ejemplo fue el hallazgo sin vida de un hombre en situación de calle en una plaza ubicada a un costado del conocido Mercado del Mar, en las inmediaciones de la colonia Manantial.

Pero los sucesos no terminaron ahí, ya que durante la madrugada también se localizó a un hombre lesionado tras haber sido atacado con un arma blanca a las afueras de un motel. Luego del reporte, se desplegó una amplia movilización policiaca y de cuerpos de emergencia. El incidente ocurrió específicamente en el cruce de las calles Juan Francisco Lucas y Susana Rocha, pertenecientes a la colonia Rancho Nuevo.

