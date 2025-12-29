Román Martínez, policía de CDMX, es asesinado por criminales en la Álvaro Obregón

Ciudad de México.- Un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) falleció la tarde del domingo 28 de diciembre de 2025, luego de resultar gravemente herido durante un enfrentamiento armado con presuntos delincuentes en la alcaldía Álvaro Obregón, mientras atendía un reporte de robo a casa habitación. Aquí te compartimos toda la información del caso.

El fallecimiento del oficial fue confirmado por el titular de la SSC-CDMX, Pablo Vázquez Camacho, quien informó que el agente cayó en cumplimiento de su deber tras intervenir de manera oportuna para frustrar el asalto. La autoridad capitalina señaló que no habrá impunidad y que los responsables serán localizados y procesados conforme a la ley.

Policía de CDMX muere en cumplimiento de su deber. Foto: Facebook

Así ocurrió el enfrentamiento armado

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron este domingo 28 de diciembre al interior de un domicilio ubicado en la calle Lluvia y avenida Paseo del Pedregal, en la colonia Jardines del Pedregal, cuando los agentes arribaron para atender el reporte de robo. Al llegar al sitio, los policías detectaron que varios sujetos salían del inmueble, quienes al notar la presencia policial intentaron darse a la fuga.

Durante la huida, uno de los implicados disparó contra los agentes, logrando herir de gravedad a uno de ellos. El oficial repelió la agresión en legítima defensa, lesionando a uno de los atacantes, sin embargo, resultó gravemente herido y posteriormente perdió la vida a causa de las lesiones. Tras el enfrentamiento, los probables responsables escaparon a bordo de una camioneta azul, pero durante la fuga perdieron el control del vehículo, el cual resultó averiado por impactos de arma de fuego.

Los sospechosos abandonaron la unidad y continuaron su huida robando otro vehículo a un particular. Posteriormente, dicho automóvil fue localizado en la alcaldía Miguel Hidalgo, junto con una caja fuerte, presuntamente relacionada con el robo denunciado.

Con profundo dolor, lamento informar que mi compañero Policía Segundo Román Martínez Estrada, quien esta tarde atendió el reporte de un robo a casa habitación en @AlcaldiaAO y gracias a su oportuna intervención frustró el asalto, perdió la vida.



A sus familiares y amigos les… pic.twitter.com/KtGyVUGruq — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) December 29, 2025

Las autoridades implementaron un cerco virtual para dar seguimiento a los responsables, apoyándose en cámaras de videovigilancia y sistemas de rastreo. Del caso fue turnado el Ministerio Público, mientras que la Dirección General de Asuntos Internos de la SSC-CDMX abrió la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer los hechos.

¿Quién era el policía fallecido?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana identificó al uniformado como Segundo Román Martínez Estrada, quien formaba parte del estado de fuerza activo y acudió, junto con otro agente, a verificar una denuncia ciudadana recibida a través de los canales oficiales. Desde la dependencia se informó que la institución brinda acompañamiento y apoyo integral a los familiares, tanto en los trámites administrativos como en el respaldo institucional correspondiente.

Fuente: Tribuna del Yaqui