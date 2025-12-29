Se desata balacera contra un Lamborghini Urus en Jalisco; hay dos muertos y cinco lesionados

Zapopan, Jalisco.- La mañana de este lunes 29 de diciembre de 2025 se registró un enfrentamiento armado en calles de la colonia Residencial Victoria, ubicada en el municipio de Zapopan, Jalisco. El violento suceso dejó como saldo a dos personas muertas y cinco más lesionadas, según los informes preliminares difundidos por las autoridades locales. El ataque directo se suscitó contra los ocupantes de camioneta Lamborghini Urus, color naranja.

De acuerdo con datos proporcionados por Milenio, los hechos se registraron en el cruce de la avenida Topacio y la calle Brillante, cuando al menos 10 hombres armados descendieron de dos vehículos para realizar una agresión directa a los pasajeros que viajaban en la Urus y a los escoltas que transitaban a bordo de una camioneta Ram de color blanca. Los elementos de seguridad intentaron repeler el ataque efectuado con armas de grueso calibre.

De forma preliminar se indicó que cinco personas lesionadas fueron trasladadas en estado grave de salud a distintas sedes de la Cruz Verde en Guadalajara y Zapopan. La Fiscalía del Estado de Jalisco (FEJ) confirmó que entre los heridos se encuentra una menor de edad de 16 años, identificada como presunta hija de un comerciante del Mercado de Abastos. El padre de la joven perdió la vida mientras recibía atención médica en un centro médico.

uD83DuDEA8 #ÚLTIMAHORA | Dos hombres perdieron la vida y cinco personas resultaron lesionadas tras un enfrentamiento entre civiles armados ocurrido sobre la calle Topacio, en #Zapopan. Una camioneta de lujo Lamborghini Urus y 2 unidades de escoltas quedaron destrozadas.



uD83DuDCF9 @JCMunguiaA92 pic.twitter.com/I2axXD0u81 — Telediario Guadalajara (@TelediarioGDL) December 29, 2025

En el lugar de los hechos se localizaron al menos 200 casquillos de diversos calibres esparcidos sobre la vía pública. Mientras que la camioneta siniestrada, cuyo valor podría ascender a los cinco millones de pesos, resultó con daños en la parte frontal y el parabrisas debido a las potentes ráfagas. La zona quedó acordonada, mientras que las autoridades competentes se encargaron del levantamiento de indicios y de las averiguaciones previas del caso.

El secretario general de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora, explicó que no se descarta ninguna línea de investigación, incluida la posible relación del ataque con rifas colombianas ilegales detectadas en las inmediaciones del Mercado de Abastos. El perímetro permaneció acordonado y con la presencia policial, mientras helicópteros sobrevolaban el lugar y realizaban operativos para dar con los posibles responsables.

#LOCAL uD83DuDD34| Asi se escuchó la balacera en Cruz del sur y Topacio en Zapopan. uD83DuDE31uD83DuDE31uD83DuDE31 pic.twitter.com/NOcISbkvnG — Libro Negro (@Libro_negro_) December 29, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui