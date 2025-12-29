Tenía apenas 21 años: Identifican a joven que murió tras choque de motocicletas en Empalme

Empalme, Sonora.- Autoridades y familiares confirmaron la identidad del joven que perdió la vida durante la madrugada de este lunes 29 de diciembre, a consecuencia de las severas lesiones que sufrió en un accidente de tránsito ocurrido horas antes en la ciudad de Empalme. El fallecido respondía en vida al nombre de Luis Fernando Castro Andrade y contaba con 21 años de edad al momento del percance.

Los hechos en cuestión se registraron durante la noche de ayer domingo. De acuerdo con los reportes, el incidente tuvo lugar en las calles José María Morelos y Moctezuma, en la zona conocida como el Llanito Azteca, dentro de la colonia Moderna. En dicha ubicación, dos motocicletas protagonizaron un choque frontal, resultando ambos conductores con heridas de consideración debido a la fuerza del impacto.

Tras el percance, elementos de la Comisión Nacional de Emergencias acudieron al sitio para brindar los primeros auxilios. Los paramédicos procedieron a atender a los dos jóvenes involucrados, quienes se encontraban en estado crítico, para posteriormente trasladarlos de urgencia a un centro médico para recibir atención médica. Luis Fernando fue ingresado en las instalaciones del Hospital IMSS Bienestar en la vecina ciudad de Guaymas.

A pesar de los esfuerzos del equipo médico y de las intervenciones realizadas, el joven de 21 años no logró recuperarse de la gravedad de las heridas, confirmándose su fallecimiento en el transcurso de la madrugada del lunes. Por su parte, elementos del Departamento de Tránsito Municipal se encargaron de asegurar la zona del accidente y de la elaboración del Informe Policial Homologado (IPH).

Dicho documento es necesario para el deslinde de responsabilidades y para los fines legales correspondientes a la investigación del accidente. Finalmente, se informó a la comunidad que los servicios funerarios para despedir a Luis Fernando Castro Andrade se realizan este día en la Funeraria San Alberto, donde familiares y conocidos se reúnen para darle el último adiós.

Fuente: Tribuna del Yaqui