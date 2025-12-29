Terror en Veracruz: Pareja de esposos son asesinados a balazos en medio de partido de futbol

Tuxmpan, Veracruz.- La tarde de este lunes 29 de diciembre, se registró un hecho violento en el municipio de Tuxpan, situado en la región norte del Estado de Veracruz, que resultó en el fallecimiento de dos personas. Los hechos ocurrieron en las instalaciones del Parque Bicentenario, ubicado en la colonia Azteca, mientras se desarrollaba una jornada deportiva correspondiente al 'Torneo Invernal 2025' de futbol.

De acuerdo con los reportes recabados en el lugar, la agresión tuvo lugar aproximadamente a las 15:30 horas. En ese momento, se disputaba el encuentro de cuartos de final entre los clubes locales Anáhuac Fuerza 16 y Reyes Heroles. El desarrollo normal del partido se vio interrumpido cuando un grupo de sujetos armados ingresó al recinto y dirigió una agresión directa contra dos espectadores que se encontraban en el área de gradas.

Las víctimas fueron identificadas posteriormente como Alex Galindo, una persona vinculada al entorno del futbol local, y su esposa. Ambos perdieron la vida en el sitio debido a los impactos de proyectil de arma de fuego. El ataque armado provocó una reacción inmediata entre las personas presentes, quienes corrieron y buscaron refugio en las zonas aledañas del parque para resguardar su integridad física.

Cabe destacar que, al tratarse de un torneo de carácter tradicional y recreativo, en el lugar se encontraba una concurrencia diversa que incluía a menores de edad y adultos mayores. Tras recibir el reporte a través de las línea de emergencia 911, se desplegó un operativo coordinado en el que participaron elementos de la Policía Municipal de Tuxpan, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) y fuerzas federales.

Los efectivos procedieron al acordonamiento perimetral del Parque Bicentenario para preservar la escena del crimen y facilitar las labores de los servicios de emergencia. Posteriormente, arribó el personal de la Policía Ministerial y peritos adscritos a la Fiscalía General del Estado (FGE). Estos últimos se encargaron de la recolección de indicios balísticos y del levantamiento de los cuerpos para su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se realizarán las necropsias de ley.

Hasta el momento, las autoridades ministeriales no han emitido un comunicado que precise el móvil de este doble homicidio, ni se ha informado sobre la detención de personas presuntamente involucradas en los hechos. Las investigaciones continúan abiertas para determinar las causas y localizar a los responsables. Este suceso se suma a otros hechos delictivos registrados en los últimos meses en Tuxpan, lo que ha generado cuestionamientos sobre atención sobre la estrategia de seguridad en el municipio.

