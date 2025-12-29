¡Todo por una lipoescultura! Exmilitar amenaza con pistola a mujer por una deuda en Coahuila

Saltillo, Coahuila.- La tarde del domingo 28 de diciembre de 2025, una mujer fue amenazada con un arma de fuego en un domicilio del fraccionamiento San Patricio, ubicado en el municipio de Saltillo, Coahuila. Los primeros reportes indican que la víctima, identificada como Judith 'N.', acudió a la casa de una amiga para entregarle un obsequio y, durante el encuentro, se registró una discusión por una deuda económica que ascendería a los 415 mil pesos, que aparentemente se invirtió en una lipoescultura.

De acuerdo con reportes de medios locales, los hechos se registraron en una vivienda situada sobre la calle Paseo de las Rosas, en donde ocurrió el altercado. En medio del conato de bronca, un hombre identificado como Florencio 'N.', esposo de la reclamante y un exmilitar conocido como 'El Mayor Gamboa' con antecedentes penales, sacó una pistola y tras cortar cartucho, le apuntó a la mujer y familiares que se encontraban en el lugar, entre ellos sus hijos.

El pánico se apoderó de los presentes, quienes junto a la mujer intentaron desarmar al hombre, incluso, taxistas y vehículos que transitaban por el lugar, al percatarse de la situación, de inmediato acudieron a auxiliarlos" relató la esposa del detenido a El Siglo de Torrreón.

Exmilitar amenaza con arma de fuego a mujer y su familia en San Patricio



Momentos de auténtico terror se vivieron la tarde de este domingo 28 de diciembre al interior de un domicilio del fraccionamiento San Patricio, donde una mujer y su familia fueron amenazados con un arma de… pic.twitter.com/btIrmVwmUx — Periódico Zócalo (@PeriodicoZocalo) December 28, 2025

En el lugar se desató el caso entre los presentes, por lo que la fémina intentó desarmar al hombre, incluso automovilistas que se desplazaban por el sector también se involucraron en la situación para auxiliar a los perjudicados. Luego de recibir un reporte a través de las líneas de emergencias del 911, elementos de la Policía Municipal de Saltillo, así como personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), acudieron al citado domicilio.

Los uniformados aseguraron al exmilitar, mientras que la mujer fue trasladada a las instalaciones del Centro del Empoderamiento de la Mujer para presentar la denuncia correspondiente, ya que indicó temer por su integridad y la de sus hijos. Sin embargo, Judith 'N.' denunció que, a pesar de entregar el arma de fuego a las autoridades, estos se la regresaron al presunto agresor y también le sugirieron que tuviera una mediación con él antes de interponer la denuncia.

Fuente: Tribuna del Yaqui