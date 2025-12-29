Tres lesionados, entre ellos una niña, tras aparatoso choque en la colonia Jesús García de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.– La tarde del pasado domingo 28 de diciembre de 2025, alrededor de las 19:00 horas, se registró un fuerte accidente vial sobre el bulevar José María Morelos, en el tramo comprendido entre las calles Juan José Aguirre y Jesús Siqueiros, en la colonia Jesús García, ubicada en la ciudad de Hermosillo, Sonora. De acuerdo con información extraoficial, el percance dejó como saldo a tres personas lesionadas, cuya identidad hasta el momento permanece desconocida.

Según versiones preliminares, la colisión ocurrió luego de que el conductor de un automóvil sedán de la marca Chevrolet, línea Beat, presuntamente le cortara la circulación a una camioneta tipo SUV de la firma Hyundai, línea Creta, ambas de tonalidad similar. El impacto ocasionó diversos daños materiales en las unidades involucradas, ya que una de ellas presentó afectaciones visibles en la parte frontal. En TRIBUNA, se dará seguimiento a cualquier actualización relacionada con este hecho.

En cuanto a las personas lesionadas, se presume que se trata de un hombre, una mujer y una menor de edad, quienes fueron trasladados en ambulancias de la Cruz Roja Mexicana a un hospital para recibir atención médica. Hasta el cierre de esta edición, ninguna autoridad oficial ha emitido información al respecto; no obstante, en caso de que se generen novedades en las próximas horas, aquí se informará oportunamente.

Se reportó una menor de edad lesionada

Como suele ocurrir en este tipo de incidentes, al lugar acudieron elementos de la Policía de Tránsito Municipal, así como paramédicos, quienes brindaron atención prehospitalaria. Cabe señalar que ambos vehículos fueron asegurados por los agentes municipales con el objetivo de realizar las investigaciones correspondientes y deslindar responsabilidades por los hechos registrados al norte de la capital del estado de Sonora.

#Seguridad | Román Martínez, policía de CDMX, es asesinado por criminales en la Álvaro Obregón uD83DuDEA8?https://t.co/mqUohVVxqL — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 29, 2025

En un tema completamente distinto, como te informamos en TRIBUNA, la noche del sábado 27 de diciembre de 2025 se registró nuevamente una agresión armada en Hermosillo, la cual dejó como saldo a un hombre sin vida tras ser atacado a balazos. De acuerdo con los reportes, los agresores dispararon desde un vehículo de color blanco, dejándolo gravemente herido en el lugar. El ataque ocurrió en el cruce del bulevar San Bernardino y la calle Los Álamos, en la colonia Los Lagos.

Fuente: Tribuna del Yaqui