Vehículo incendiado activa intensa movilización en Nogales; propietario sospecha de su vecino

Nogales, Sonora.- En un hecho registrado durante la madrugada del domingo 28 de diciembre de 2025, autoridades municipales atendieron el reporte sobre un vehículo incendiado sobre el callejón San Pedro, ubicado en la colonia Las Torres, en el municipio fronterizo de Nogales, Sonora. Agentes policíacos arribaron al sector para realizar las diligencias correspondientes, aunque afortunadamente no se reportaron personas lesionadas.

De acuerdo con un reporte oficial, los hechos se registraron a las 01:50 horas, cuando elementos de la Policía Municipal acudieron al domicilio del propietario, quien se identificó como Nabor. El afectado señaló que se encontraba en el interior de su vivienda y de un instante a otro escuchó ladridos de perros, acompañado de una posterior explosión. El siniestro causó daños materiales en el guardafangos, una llanta y el cofre del automóvil.

Cuando salió de la propiedad, el reportante observó que su vehículo Honda sedán 2007, color negro y con placas nacionales, estaba siendo consumido por las llamas y que uno los neumáticos estaba reventado debido al calor. Durante su declaración, el individuo señaló haber visto a su vecino, a quien identificó como Alejandro, alias 'El Jando', mientras huía del lugar a unos cuantos minutos de haberse percatado del indicio.

El sujeto declaró sospechar de esa persona, aunque el caso ya quedó asentado y la investigación ya está en curso. Cabe mencionar que no requirió de la presencia de integrantes del Cuerpo de Bomberos de Nogales, ya que el afectado consiguió sofocar el fuego con la ayuda de cubetas de agua, según lo que informó la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quien trabaja para esclarecer los hechos y dar con el responsable.

En otro caso registrado el viernes 26 de diciembre en Nogales, un joven de 26 años de edad, identificado como Daniel, solicitó apoyo a policías municipales luego de recibir amenazas de muerte a través de llamadas telefónicas y daños en su domicilio ubicado en la colonia Fuente de Piedra. La víctima denunció destrozos en el cristal del baño y en las ventanas que se encuentran en el frente de la vivienda, señalando a amigos de su expareja sentimental.

Fuente: Tribuna del Yaqui