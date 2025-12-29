Volcadura deja cuatro lesionados en Salvador Alvarado, Sinaloa; el conductor perdió el control

Salvador Alvarado, Sinaloa.- Cuatro personas lesionadas es el saldo de un accidente automovilístico tipo volcadura que se registró sobre la Carretera Internacional México 15, a la altura de la comunidad de Caitime, perteneciente al municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa. Las víctimas se desplazaban a bordo de una camioneta Jeep Rubicón, de color rojo, la cual se salió del camino y se volcó en repetidas ocasiones por causas que aún no han sido reveladas.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, el vehículo siniestrado se movilizaba de norte a sur en el citado tramo carretero con dirección a Guamúchil. En un momento, el conductor perdió el control del volante, lo que provocó que la unidad automotriz abandonara la cinta asfáltica y diera múltiples volteretas, quedando totalmente destrozada a un costado de la rúa.

Hasta el momento no se han dado a conocer las identidades de los heridos ni las causas exactas que originaron el accidente y será la autoridad competente la encargada de determinar responsabilidades", explicó el portal de noticias de Los Noticieristas.

uD83DuDEA8 *¡Camioneta Jeep queda completamente destrozada!* Un aparatoso accidente tipo volcadura en la carretera México 15 dejó cuatro lesionados en Salvador Alvarado, Sinaloa.https://t.co/y70fVUaj1s — Luz Noticias (@luznoticiasmx) December 30, 2025

Automovilistas que transitaban por la zona se percataron del incidente y solicitaron apoyo a través del sistema de emergencias del 911. Tras ser alertados, personal del Cuerpo de Bomberos de Guamúchil acudió al llamado, al igual que paramédicos de Cruz Roja Mexicana. Los socorristas brindaron atención prehospitalaria a los lesionados, para posteriormente trasladarlos de urgencia a una clínica particular de Guamúchil, en donde fueron reportados como graves.

Por su parte, elementos de la Guardia Nacional, División Carreteras, también se presentaron en el sitio para encargarse de las diligencias correspondientes, además de implementar un operativo con el fin de controlar la circulación en la carretera y evitar otro accidente. Cabe mencionar que la Carretera Internacional México 15, lugar donde ocurrió el volcamiento, presenta bastante flujo vehicular ante las vísperas del fin de año. Se espera que en las próximas horas se puedan revelar las identidades de las personas lesionadas y detalles sobre este lamentable hecho.

Fuente: Tribuna del Yaqui