ALERTAN por NUEVO MÉTODO de extorsión en Sonora; criminales se hacen pasar por agentes de la FGJES

Hermosillo, Sonora.- Los criminales siempre encuentran nuevas formas de cometer ilícitos y en gran parte son potenciados por las nuevas tecnologías que permiten engañar fácilmente a la población más vulnerable. Ante eso, se está alertando de un nuevo método de extorsión en Sonora; aquí te contamos cuál es para que no te tome por sorpresa.

Fue la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) la que alertó de un nuevo modus operandi de los delincuentes, mediante extorsiones telefónicas y virtuales en Sonora; este crimen se basa en que los extorsionadores se identifican como falsos agentes de la fiscalía. Es así que los extorsionadores le piden a sus víctimas diciendo que necesitan verlos en un lugar público e incluso llegan a pedir que salgan de su casa para revisarles el celular.

Por lo que la FGJES alerta que este requerimiento es completamente falso: "Ningún elemento real de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora te va a citar en la calle, ni te pedirá revisar tu teléfono en un sitio público", señaló la autoridad mediante un comunicado.

La FGJES está alertando de un nuevo método de extorsión en Sonora

¿Qué puedes hacer en caso de estar siendo extorsionado mediante una llamada o mensaje de este estilo?

Cuelga de inmediato.

No compartas datos personales.

No te traslades a ningún lugar.

Las autoridades instan a la población a llamar directamente a los números oficiales de emergencia como el 911 y 089 para verificar o denunciar el intento de extorsión. "La mejor defensa es estar informado. No te dejes engañar. Comparte este mensaje con tu familia y amigos. La prevención también salva", afirman.

¿Qué puedo denunciar en la línea 089?

En este número se puede denunciar de forma totalmente anónima y segura delitos como venta de droga, extorsión, acoso sexual y laboral, trata de personas y maltrato animal, por citar algunos.

Además, las autoridades también informan sobre la aplicación móvil Antiextorsión Sonora, diseñada por personal del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5I), y la importancia de denunciar los números extorsionadores en la línea 089.

Otros tips en caso de ser víctima de extorsión:

Mantener la calma.

No proporcionar información personal.

Colgar de inmediato.

Contactar a familiares o amigos cercanos.

Denunciar en la línea 089.

Descargar la app Antiextorsión Sonora.

Aplicación móvil Antiextorsión Sonora

Fuente: Tribuna del Yaqui