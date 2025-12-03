Aprovechó la suspensión de Waldo's: Sorprenden a joven ladrón dentro de sucursal en Nogales

Nogales, Sonora.- Durante la madrugada de este miércoles 3 de noviembre, elementos de la Policía Municipal de Nogales lograron la detención de una persona del sexo masculino en el interior de un establecimiento comercial, luego de que los sistemas de seguridad del inmueble alertaran a las autoridades sobre una intrusión no autorizada. Los hechos se registraron en una sucursal de la cadena de tiendas Waldo's.

De acuerdo con el informe policial, la movilización de autoridades comenzó aproximadamente a las 4:27 horas, momento en que el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5) emitió un reporte tras la activación de la alarma de robo en el local mencionado. Esto sucedió en el bulevar Álamos y la calle Portales, de la colonia Álamos., donde se encuentra la tienda, actualmente clausurada.

Al arribar al sitio, los oficiales realizaron una inspección perimetral y detectaron daños visibles en la cortina metálica de seguridad, lo que indicaba un ingreso forzado. Sin embargo, los agentes no pudieron acceder de inmediato al interior del inmueble debido a los protocolos de seguridad. La situación requirió esperar hasta las 6:10 horas, momento en que se presentó el encargado del almacén para facilitar el acceso a las autoridades.

El operativo contó con una particularidad administrativa, ya que el edificio presentaba sellos de suspensión colocados previamente por Protección Civil. Ante la confirmación de ruidos provenientes del interior y la situación legal del inmueble, se solicitó la intervención de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) para autorizar el ingreso y proceder conforme a derecho.

Una vez dentro de las instalaciones, los elementos de seguridad pública realizaron una búsqueda, localizando a un hombre que intentaba ocultarse entre los exhibidores de ropa. En el momento de su aseguramiento, el sujeto tenía en su posesión diversos artículos propiedad de la tienda, entre los que se encontraban pares de botas para dama, bebidas, herramientas diversas, prendas de vestir y otros productos variados.

Algunos de los objetos decomisados durante el operativo

El detenido fue identificado como Rosario 'N', de 27 años de edad. Tras su captura fue trasladado para ser puesto a disposición del Centro de Atención Temprana de la FGJES, junto con la mercancía recuperada, a fin de que se defina su situación jurídica en las próximas horas.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora