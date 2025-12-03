Atrapan a presunto secuestrador en Nogales; su víctima logró escapar por el techo de una casa

Nogales, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó este miércoles sobre un caso de privación ilegal de la libertad ocurrida a principios de julio. A través de un comunicado, la dependencia reveló que un individuo identificado como Víctor Ulises 'N', de 41 años de edad, fue detenido y vinculado a proceso, ya que figura como presunto responsable del secuestro de un hombre en su modalidad agravada.

El procedimiento judicial se realizó tras la ejecución de una orden de aprehensión por parte de elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC). Durante la audiencia inicial, el juez de control calificó de legal la detención y avaló las pruebas presentadas por el Ministerio Público para formular la imputación. Como medida cautelar, y ante el riesgo que representa para la seguridad de la víctima, la autoridad judicial determinó imponer prisión preventiva justificada contra el imputado mientras se desarrolla el proceso.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos se suscitaron la noche del pasado 2 de julio en la colonia Centro, ubicada en la ciudad fronteriza. La evidencia de los hechos establece que la víctima, identificada como Samuel 'N', transitaba por la calle Abelardo L. Rodríguez cuando, al llegar a su cruce con la calle Rodolfo Siordia, fue interceptada por un grupo de personas, entre las que se encontraba el hoy detenido, Víctor Ulises 'N'.

Mediante el uso de la fuerza, el grupo sometió a la víctima y la trasladó contra su voluntad hacia un inmueble localizado en las inmediaciones. En dicho domicilio, Samuel 'N' permaneció retenido ilegalmente, siendo inmovilizado de extremidades superiores e inferiores y sometido a agresiones físicas bajo la vigilancia e instrucciones del imputado. El cautiverio se prolongó hasta las 22:00 horas del día siguiente, el 3 de julio.

En ese momento, la víctima logró liberarse de sus ataduras y escapar por la azotea del edificio aprovechando un descuido de sus captores. Con esta resolución judicial, la Fiscalía de Sonora señaló que reafirma su labor en la integración de carpetas de investigación que permitan llevar ante los tribunales a quienes atenten contra la integridad y libertad de los ciudadanos, garantizando así el acceso a la justicia y el debido proceso.

