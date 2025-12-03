Baja California: Un hombre es abatido a sangre fría en Cumbres de Mar; no hay detenidos

Playas de Rosarito, Baja California.- La noche del pasado martes 2 de noviembre de 2025, alrededor de las 20:00 horas, un hombre fue asesinado a disparos con arma de fuego en el fraccionamiento Cumbres de Mar, por la calle Eucalipto, esquina con Laureles, ubicado en Playas de Rosarito, Baja California. A pesar de que las investigaciones ya iniciaron, todavía no se reportan detenidos ni sospechosos.

De acuerdo con información extraoficial, a la escena acudieron diversas autoridades policiacas que se encontraron con una terrible situación, pues en el lugar yacía el cuerpo sin vida del sujeto que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce por completo su identidad. La víctima vestía chamarra y camiseta negra, pantalón de mezclilla azul y tenis negros; sin embargo, eso no era todo, ya que también tenía salpicaduras de sangre.

Entre los respondientes también estuvieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes corroboraron que el individuo ya no contaba con signos vitales. Por lo pronto, ninguna fuente oficial se ha pronunciado sobre este asunto, aunque en nuestro medio estaremos al pendiente, como siempre, de cualquier nuevo detalle que pueda surgir en las próximas horas. Es necesario añadir que el móvil del crimen continúa siendo un misterio.

El hombre murió en la escena

En otro asunto completamente distinto, pero ocurrido en Ensenada, Baja California, dos elementos de la Dirección de Seguridad y Protección Ciudadana sufrieron un accidente mientras transitaban por la curva conocida como El Consuelo, ubicada en el kilómetro 41 del tramo carretero San Quintín–El Rosario. Según medios locales, todo fue provocado por una pick up que invadió el carril de los oficiales, quienes estaban en plena jornada.

De tal forma que al conductor de la unidad oficial no le quedó más opción que realizar una maniobra evasiva, lo que provocó la pérdida de control, de modo que se salieron del camino y posteriormente el vehículo quedó volcado. Los lesionados tuvieron que ser trasladados a un hospital de la zona, y uno de los policías quedó con las piernas prensadas, lo que derivó en intensas labores de rescate.

