Cae vehículo al Canal Bajo: Intensa movilización por accidente al poniente de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la mañana de este miércoles 3 de diciembre de 2025 se reportó otro accidente en el Canal Bajo, cerca de la comisaría de Providencia, ubicada al poniente de Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, Sonora. Los primeros reportes indican que una camioneta Chevrolet S10 cayó al interior del cauce; sin embargo, afortunadamente el conductor consiguió saltar y ponerse a salvo antes que el vehículo se sumergiera en las profundas aguas.

De acuerdo con un reporte preliminar, el percance se registró alrededor de las 10:00 horas cuando el tripulante de la unidad automotriz, identificado como Carlos, de 26 años de edad, perdió el control del volante por razones aún desconocidas y, al percatarse del inminente peligro, abandonó la camioneta y resultó ileso del percance. Personal del H. Cuerpo de Bomberos de Cajeme se trasladó a la ubicación para atender la emergencia.

Unidades especializadas en rescate acuático se encargaron de realizar las maniobras necesarias para recuperar el vehículo, prevenir fugas y descartar otros riesgos en la zona. Asimismo, unidades de la Policía Municipal de Cajeme y Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) también arribaron al sitio para supervisar las labores de rescate. Con la ayuda de una grúa particular, los socorristas consiguieron sacar la Pick-Up.

Camioneta Chevrolet S10 cae en el Canal Bajo, al poniente de Ciudad Obregón.

Autoridades locales trabajan en las investigaciones correspondientes para determinar las causas del incidente automovilístico, al mismo tiempo que exhortan a la ciudadanía cajemense a conducir con suma precaución cuando transiten por este tipo de caminos. Cabe recordar que el pasado domingo 23 de noviembre se registró una tragedia en el mismo Canal Bajo, a espaldas del fraccionamiento Urbi Villa del Real.

En aquel momento, un vehículo Hyundai Grand i10, color blanco y modelo reciente, se precipitó y cayó al agua. En el carro viajaban tres personas, un hombre y dos mujeres, los cuales perdieron la vida al quedar atrapados en la unidad que quedó volcada con las llantas hacia arriba. Dos de las víctimas fueron identificadas como César 'G'., un reconocido chofer de plataforma digital, y su esposa Kenia 'C.'.

#Seguridad | Tragedia en Canal Bajo de Ciudad Obregón: Identifican a pareja de esposos que murieron en accidente uD83DuDEA8uD83DuDD4A?https://t.co/HBmJd2kn26 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 24, 2025

Fuente: Tribuna