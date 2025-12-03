Caen 'El Gorila' y 'Faby' por venta de drogas en Sonora; cuentan con antecedentes penales

Magdalena de Kino, Sonora.- Autoridades de los tres niveles de Gobierno lograron la detención y posterior vinculación a proceso de dos personas señaladas por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo. La acción fue ejecutada mediante un operativo encabezado por la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), con el apoyo de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Los hechos se registraron en la colonia Sásabe, sobre la calle Fidel Peralta Peña. Las fuerzas del orden realizaban labores de vigilancia y patrullaje en el sector tras recibir diversos reportes ciudadanos que alertaban sobre la presunta venta de sustancias ilícitas en la zona. Durante el recorrido, los agentes identificaron a dos sujetos, un hombre y una mujer, quienes mostraron una actitud evasiva ante la presencia de las unidades oficiales, por lo cual les realizaron una revisión.

Los detenidos fueron identificados como Octavio 'N', de 48 años, alias 'El Gorila', y Francisca Fabiola 'N', de 34 años, alias 'Faby'. Durante la inspección, se les encontraron en posesión de 19 envoltorios que contenían una sustancia granulada con las características de la metanfetamina, comúnmente conocida como crystal. Al momento de su aseguramiento, ambos individuos declararon trabajar para una persona identificada bajo el apodo de 'Santos'.

Tras la detención, el Ministerio Público integró la carpeta de investigación correspondiente, presentando las pruebas ante la autoridad judicial. En la audiencia de formulación de imputación, el juez de control validó las pruebas presentadas y dictó auto de vinculación a proceso para ambos imputados. Asimismo, se estableció un plazo de 1 mes para el cierre de la investigación complementaria y se impuso prisión preventiva justificada, por lo que permanecerán recluidos mientras continúa el proceso legal.

Es pertinente señalar que ambos cuenta con antecedentes penales. Octavio 'N' posee un historial delictivo que data desde hace más de 2 décadas, incluyendo procesos por robo con violencia (2002), tentativa de robo de vehículo y falta de cumplimiento de obligaciones familiares (2007), así como un cargo grave por homicidio calificado registrado en 2009. Por su parte, Francisca Fabiola 'N' cuenta con antecedentes por robo con violencia que datan del año 2014.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora