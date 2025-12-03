Caen tres implicados en el feminicidio de la abogada Emilia Ortega; le dispararon en Tijuana

Tijuana, Baja California.- La Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) confirmó la detención de tres individuos presuntamente implicados en el asesinato de la abogada y profesora Emilia Ortega Aceves, ocurrido en la ciudad de Tijuana. Este avance en la investigación fue presentado oficialmente en una reciente conferencia de prensa encabezada por las autoridades estatales, aproximadamente 2 semanas después de que la jurista fuera privada de la vida el pasado 18 de noviembre, tras sufrir un ataque armado mientras se encontraba en su vehículo.

Durante la presentación de los hechos, la FGE detalló que, gracias a una labor coordinada de inteligencia entre la Agencia Estatal de Investigación y la Policía Municipal de Tijuana, se logró identificar y capturar a tres personas señaladas por su probable participación directa e indirecta en el delito clasificado como feminicidio. Los detenidos han sido identificados como Daniel 'N', alias 'El Güero'; Brayan 'N'; y Guadalupe 'N', alias 'La Vero'.

De acuerdo con las pesquisas, cada detenido habría desempeñado un rol específico en la ejecución del crimen. Las autoridades señalan que Guadalupe 'N' habría actuado como "avanzada", encargándose de vigilar el entorno y monitorear la zona para alertar a sus cómplices, facilitando así la logística del ataque. Por su parte, Daniel 'N' y Brayan 'N' son señalados como los presuntos agresores materiales que interceptaron a la víctima.

uD83DuDD34 Fiscalía de BC detiene a tres presuntos responsables del feminicidio de la abogada Emilia Ortega



La Fiscalía General del Estado informó un importante avance en el caso del feminicidio de la abogada Emilia Ortega, ocurrido el 18 de noviembre en Tijuana.

Tras una investigación… pic.twitter.com/1MJMG7UtXE — Baja News (@MxBajanews) December 3, 2025

La investigación del caso se sustentó en un análisis forense y tecnológico. La Fiscalía de Baja California destacó la revisión de grabaciones de cámaras de videovigilancia públicas y privadas, el rastreo y aseguramiento de placas vehiculares vinculadas a los automóviles utilizados durante el operativo delictivo, así como la ejecución de órdenes de cateo y la recopilación de testimonios de familiares y testigos presenciales.

Un punto abordado durante la conferencia fue la discrepancia respecto a la edad de uno de los implicados. Aunque informes preliminares de autoridades municipales sugerían que uno de los detenidos podría ser un menor de 16 años, la FGE aclaró que los asegurados oscilan entre los 20 y 28 años de edad. No obstante, la institución aseguró que, de confirmarse la minoría de edad en alguno de los casos, el proceso se ajustará a los protocolos legales para adolescentes.

En cuanto al móvil del crimen, la línea de investigación principal establecida por la Fiscalía apunta directamente al ejercicio profesional de la víctima. Se presume que el ataque está relacionado con su actividad como abogada, aunque las autoridades se reservaron detalles específicos para no entorpecer el proceso judicial en curso. Este caso generó una respuesta por parte de diversas barras de abogados y organizaciones de la sociedad civil en la región.

Asesinan a abogada y catedrática de UABC, Emilia Ortega Aceves en Tijuana. La atacaron a balazos a bordo de su automóvil en la colonia Altamira. pic.twitter.com/Ul99gWsxOS — Alfredo Alvarez (@AlfredoAlvarezz) November 18, 2025

Tras el suceso, exigieron una resolución pronta y transparente para evitar la impunidad. Al cierre del informe, la FGE enfatizó que la carpeta de investigación permanece abierta, manteniendo la posibilidad de que existan otros autores intelectuales o materiales involucrados, por lo que continuarán las acciones de persecución penal.

Fuente: Tribuna del Yaqui