Capturan a expolicía municipal implicado en secuestro y asesinato de tres personas en Oaxaca

Oaxaca, Oaxaca.- Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de Oaxaca lograron dar cumplimiento a una orden de aprehensión en contra de un individuo identificado con las iniciales L.L.A., quien se desempeñaba como elemento de la Policía Municipal en el momento de los hechos. Este individuo es señalado como el probable responsable del delito de homicidio calificado con ventaja, cometido en agravio de tres personas.

La detención se concretó tras un operativo desplegado por los agentes investigadores sobre la carretera que conduce al municipio de Ayotzintepec. De acuerdo con el reporte oficial, el imputado fue interceptado en las inmediaciones de un establecimiento comercial conocido como 'La Herradura', donde se le notificó el mandato judicial vigente en su contra y se procedió a su aseguramiento respetando los protocolos establecidos.

Los hechos que motivaron esta investigación se remontan al 12 de noviembre de 2022. Según consta en la carpeta de investigación, las víctimas, identificadas como R.N.M., H.J.L.C. y J.C.G.M., transitaban a bordo de un vehículo particular por la carretera local de Ayotzintepec, específicamente a la altura de la colonia Escárcega, en la jurisdicción de la agencia San Antonio las Palmas, perteneciente al municipio de Santiago Jocotepec.

En dicho punto, las víctimas fueron interceptadas por un grupo de individuos armados, quienes mediante el uso de la fuerza los sometieron y trasladaron en la parte posterior de una camioneta hacia un destino desconocido. Tras recibir el reporte del suceso, la Fiscalía de Oaxaca movilizó a un equipo. Las diligencias periciales y los recorridos de búsqueda efectuados en la zona permitieron la localización de los cuerpos de las tres personas en un paraje cercano al lugar inicial.

uD83DuDEA8uD83DuDCF0Boletín No. 1,990



Fiscalía de Oaxaca ejecuta orden de aprehensión y detiene a ex policía municipal de Jocotepec por triple homicidio ocurrido en la región de la Cuenca



Oaxaca de Juárez, Oax. 03 de diciembre de 2025.- Las investigaciones ministeriales a cargo de la Fiscalía… pic.twitter.com/tCtPmvWRTN — Fiscalía General (@FISCALIA_GobOax) December 3, 2025

Los dictámenes forenses confirmaron posteriormente que la causa de muerte fue por lesiones producidas por impactos de arma de fuego. Tras recabar los elementos probatorios suficientes y establecer la presunta vinculación de L.L.A., quien fungía como servidor público municipal al momento del crimen, el Ministerio Público solicitó y obtuvo la orden de captura ante el juez de Control. Actualmente, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.

Fuente: Tribuna del Yaqui