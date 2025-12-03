Culiacán: Tras ataque en expendio de la Lombardo Toledano, identifican a las dos víctimas mortales

Culiacán, Sinaloa.- La violencia en la capital sinaloense continúa en ascenso, pues la noche del viernes 2 de diciembre de 2025 fueron asesinados dos hombres en un expendio de cerveza ubicado en el cruce de las calles Martiniana Romero y Mar Báltico, en la colonia Vicente Lombardo Toledano, en Culiacán. De acuerdo con información extraoficial, las víctimas mortales eran dos masculinos.

En cuanto a sus identidades, se trata de Fernando Misael 'N', de 21 años de edad, y Juan Carlos 'N', de 27, quienes fueron interceptados por sujetos armados que posteriormente huyeron sin rumbo definido. En la escena también se reportó un herido de gravedad, quien permanece en calidad de desconocido, pero se encuentra internado en un hospital de la zona donde recibe atención médica.

Al lugar antes descrito llegaron agentes de la Guardia Nacional, quienes confirmaron los decesos y después procedieron a acordonar el área para evitar con esto la alteración de indicios. De igual forma, personal de la Fiscalía estatal llevó a cabo el levantamiento de pruebas y posteriormente retiró los cuerpos para trasladarlos al anfiteatro, donde quedarán bajo resguardo del Ministerio Público.

En otro hecho, también en Culiacán, pero ahora en la zona norte, esta mañana de miércoles aproximadamente a las 5:00 horas se reportó que un domicilio utilizado como taller de torno fue atacado a tiros sobre la avenida Antártida y calle De Los Portones, en el fraccionamiento La Puerta. Las detonaciones alarmaron a los vecinos, quienes de inmediato llamaron a la línea de emergencias 911.

Una vez en el sitio, los agentes localizaron cientos de casquillos producidos por arma larga, mientras que la vivienda presentaba múltiples impactos de bala. Además, un automóvil Aveo blanco, modelo reciente, resultó dañado. Hasta el momento de la elaboración de esta nota no se tiene registro de sospechosos o personas detenidas, pero se dará seguimiento a cualquier avance.

