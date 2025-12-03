Desaparecida en Cajeme: Viajó a Empalme junto a un hombre y su familia no sabe nada de ella

Cajeme, Sonora.- A través de un reporte ciudadano difundido en redes sociales, familiares y medios de comunicación reportaron la desaparición de Carmen Salazar Lucero, una mujer de 30 años de edad originaria de la comisaría de Cócorit, ubicada al norte de Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, Sonora. La publicación comenzó a circular este miércoles 3 de diciembre de 2025, solicitando el apoyo de la ciudadanía para localizarla lo antes posible.

De acuerdo con la información de esta alerta ciudadana, el pasado martes 18 de octubre del presente año, Carmen salió con rumbo al municipio de Empalme en compañía de un hombre, a quien conoció recientemente. Desde ese momento, afirman que no han logrado establecer comunicación con ella, lo que ha incrementado la angustia entre sus seres queridos. La familia de la fémina señala que se trata de un comportamiento inusual y temen por su seguridad.

Amigos y familiares de la fémina piden a la comunidad que cualquier dato, por más pequeño que parezca, puede ser vital para encontrarla con bien e indicaron que pueden realizar su denuncia anónima a las líneas de emergencias del 9-1-1. Asimismo, sus allegados solicitaron a Carmen que, en caso de poder ver los mensajes difundidos en redes sociales, se comunique de inmediato para confirmar que se encuentra bien.

Hasta el momento, ni la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) ni la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado han emitido algún pronunciamiento oficial sobre la posible desaparición de Carmen Salazar Lucero. Se espera que en los próximos se tengan más datos al respecto de este lamentable caso y en TRIBUNA te mantendremos bien informado sobre cualquier actualización.

Reportan desaparición de Carmen Salazar Lucero, originaria de la comisaría de Cócorit.

Localizan a joven de 19 años en Agua Prieta

En otro caso que también se dio a conocer mediante un reporte ciudadano en redes sociales y que posteriormente fue atendido por la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora, Yaileen Alexa Aguilar Medrano, una joven de 19 años de edad, quien se encontraba en calidad de desconocida desde el pasado 29 de noviembre de 2025, fue localizada sana y salva en el municipio de Agua Prieta.

La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora informa que, YAILEEN ALEXA AGUILAR MEDRANO fue localizada con vida.



“Toda persona tiene un hogar, ayudémosle a regresar”.#Localizadaconvida pic.twitter.com/U2zbdJJblp — Comisión de Búsqueda de Personas Sonora (@ComisionSonora) December 3, 2025

Fuente: Tribuna