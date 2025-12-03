Detienen en Baja California a Gustavo 'N’, líder afín a los Beltrán Leyva con cargos en Estados Unidos

Ciudad de México.- Esta mañana de miércoles 3 de noviembre de 2025, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó las capturas de un presunto integrante del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, así como de su cómplice, con quien realizaba diversos delitos. Incluso se corroboró que ambos cuentan con una orden de extradición a Estados Unidos.

Se trata de Gustavo 'N’, objetivo prioritario en Baja California vinculado al Cártel de los Beltrán Leyva, y Roberto 'N’, alias 'El 02’. Como se ha informado en TRIBUNA, esta familia de narcotraficantes mexicanos fue una de las principales responsables de la violencia en la República Mexicana, pues solían distribuir drogas y, tras su separación en 2008 del Cártel de Sinaloa, comenzó la guerra entre ambas organizaciones.

De acuerdo con información extraoficial, también el pasado martes 2 de noviembre se logró detener en el mismo sitio a otros tres individuos, aunque en estos casos se desconocen por completo sus identidades. Sin embargo, en nuestro medio de comunicación estaremos al pendiente de cualquier avance. Por lo pronto, esta labor de las autoridades federales representó un duro golpe para el crimen organizado.

Operativos de fuerzas federales y estatales

Además, se les aseguraron 9 kg y 330 pastillas de fentanilo, cinco armas de fuego, cartuchos de diversos calibres y dos inmuebles. En lo que respecta a la aprehensión de Gustavo, fue en Tijuana, Baja California, mientras que Roberto cayó en Aldama, Chihuahua. Hasta el momento de la elaboración de esta nota no hay más detalles, pero estaremos atentos a las fuentes oficiales.

"En acciones realizadas por @Defensamx1 y @GN_MEXICO, en Tijuana fueron detenidas cinco personas vinculadas con grupos delictivos, entre ellas Gustavo 'N’, quien cuenta con cargos judiciales ante las autoridades de EU por trasiego de drogas. Se aseguraron 9 kg de fentanilo, armas, cartuchos y dos inmuebles. En Aldama, Chihuahua, fueron detenidas 11 personas, entre las que destaca Roberto 'N’, alias 'El 02’, generador de violencia con orden de extradición a Estados Unidos. Se aseguraron 15 armas, explosivos y equipo táctico", escribió en su perfil de X (antes Twitter) García Harfuch.

