Detienen a hombre y mujer en Ciudad Obregón; les encontraron arma blanca y ropa robada

Ciudad Obregón, Sonora.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de Cajeme, en coordinación con personal de la Secretaría de Marina (Semar), efectuaron la detención de dos personas, un hombre y una mujer, en hechos distintos ocurridos en Ciudad Obregón. Estas acciones forman parte de los recorridos de vigilancia y la pronta respuesta a los reportes ciudadanos canalizados a través del sistema C5i.

El primero de estos hechos tuvo lugar en la colonia Hidalgo, en una tienda departamental situada en las calles Rodolfo Elías Calles y Yucatán. Agentes preventivos acudieron al sitio tras recibir un reporte sobre una persona retenida por personal de seguridad privada del establecimiento. Al arribar, los oficiales fueron informados sobre una mujer, identificada como Marisela 'N', de 25 años, quien presuntamente intentó sustraer mercancía sin pagar.

Según el informe, la implicada mostró una actitud agresiva al ser abordada. Tras una revisión, se recuperaron diversos artículos, entre ellos un bolso de mano y varios sets de ropa interior, de los cuales no pudo acreditar su legal procedencia mediante el ticket de compra. En el segundo caso, efectuado durante patrullajes preventivos en el cruce de las calles Miguel Alemán y Morelos, las fuerzas del orden aseguraron a un sujeto en la vía pública.

La mujer detenida por robo, Marisela 'N', de 25 años

El individuo, llamado José Isidro 'N', de 23 años, fue interceptado por los uniformados, quienes, tras realizar una inspección corporal, le encontraron entre sus pertenencias un arma punzocortante tipo solera. Debido a la portación de arma prohibida, se procedió a su arresto. En ambos casos, los agentes policiales procedieron conforme a los protocolos establecidos, dando lectura a los derechos que asisten a las personas detenidas.

Posteriormente, tanto Marisela 'N' como José Isidro 'N', junto con la materia asegurada, fueron trasladados a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal para la elaboración del Informe Policial Homologado y fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), instancia que se encargará de determinar su situación jurídica y realizar las investigaciones pertinentes.

José Isidro 'N', de 23 años, arrestado por posesión de arma

Fuente: Tribuna del Yaqui