Detienen a joven ebrio tras arrollar a peatón en Puerto Peñasco; la víctima se reporta grave

Puerto Peñasco, Sonora.- Un grave accidente de tránsito registrado en las inmediaciones de la colonia Recinto Portuario, de Puerto Peñasco, dejó como saldo a una persona del sexo masculino con lesiones que ponen en peligro su vida y a un joven conductor detenido bajo cargos de conducción punible y lesiones culposas. El incidente, ocurrido a principios de esta semana, involucró el consumo de alcohol tanto por parte del automovilista como de la víctima.

De acuerdo con el informe policial, los hechos tuvieron lugar ayer 2 de diciembre, alrededor de las 19:25 horas. El siniestro se ubicó específicamente en el cruce del bulevar Benito Juárez y la calle 11, una zona de alto flujo vehicular en este municipio. En el percance, clasificado técnicamente como atropellamiento, se vio involucrado a un vehículo tipo sedán marca Ford Mustang, modelo 2006 de color azul, y placas de Sonora.

El automóvil era conducido por quien fue identificado como Rafael 'N', de 21 años de edad. Según los peritajes, el vehículo transitaba sobre el bulevar Benito Juárez cuando, al cruzar la calle 11, impactó con su parte frontal a un peatón. La víctima, de nombre Mario Abel, de 43 años, se encontraba parada sobre el carril izquierdo en el sentido de sur a norte, intentando cruzar la vialidad.

El reporte indica que la combinación de la falta de precaución al volante y el estado de abriedad del conductor impidieron una reacción oportuna para evitar el impacto. Tras el golpe, el peatón fue proyectado hacia el pavimento, sufriendo daños físicos severos. Posteriormente, el conductor del Ford Mustang no detuvo su marcha en el lugar de los hechos, continuando su trayecto sobre el mismo bulevar.

Sin embargo, gracias a la ciudadanía, un testigo siguió al vehículo responsable hasta el estacionamiento de una sucursal del banco Santander, ubicada en la calle 13 y bulevar Benito Juárez. Fue en ese punto donde el testigo alertó a los oficiales de la Policía Municipal que acudían al llamado de emergencia, señalando la ubicación exacta del presunto responsable tras su intento fallido de retirarse de la escena.

El auto Ford Mustang implicado en el accidente vial

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron con prontitud al sitio del siniestro para brindar los primeros auxilios. Tras estabilizar a la víctima, se determinó su traslado inmediato bajo "Código Rojo" al Hospital IMSS Bienestar. El diagnóstico médico expedido en el nosocomio detalla que Mario Abel presenta un traumatismo craneoencefálico de moderado a severo, así como una fractura en el fémur izquierdo.

Estas lesiones mantienen al paciente en una condición de estado crítico. Asimismo, el reporte médico señaló que el lesionado presentaba aliento alcohólico al momento de su ingreso. Por su parte, el conductor del vehículo, Rafael 'N', fue sometido a una certificación médica que arrojó como resultado una intoxicación etílica de segundo grado. Con base en estos hallazgos, los agentes procedieron a su detención.

El señalado enfrenta los delitos de tránsito de vehículo con resultado de lesiones y conducción punible. Tanto el detenido como el vehículo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), autoridad que se encargará de integrar la carpeta de investigación correspondiente para el deslinde de responsabilidades y la definición de la situación jurídica del implicado.

Mario Abel, de 43 años, se encuentra grave en el hospital

Fuente: Tribuna del Yaqui