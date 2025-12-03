Dictan sentencia a sicario armado capturado al norte de Sonora; pasará 6 años en prisión

Sonoyta, Sonora.- Un individuo identificado como Jesús S. recibió una condena de cárcel, tras ser encontrado responsable del delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. La Fiscalía General de la República (FGR), en el Estado de Sonora detalló que el dictamen judicial es el resultado de un proceso penal federal realizado tras la detención del acusado en posesión de material bélico en el norte de la entidad.

De acuerdo con el expediente, la autoridad judicial determinó, mediante un procedimiento abreviado, imponer una pena de 6 años, 4 meses y 17 días de prisión. De la misma manera, el sentenciado deberá cubrir una multa económica equivalente a 10 mil 374 pesos. Los hechos en cuestión se registraron en el municipio de General Plutarco Elías Calles, específicamente en las inmediaciones del ejido conocido como El Plomo.

En dicha ubicación, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), operando en estricta coordinación con agentes de la Guardia Nacional (GN), llevaban a cabo recorridos estratégicos de prevención y vigilancia para garantizar la seguridad en la zona fronteriza. Durante estas acciones operativas, las fuerzas de seguridad interceptaron a Jesús S. Tras realizar la inspección correspondiente, se logró el aseguramiento de armamento.

En total fueron un arma de fuego, siete cargadores abastecidos, 200 cartuchos útiles de diversos calibres y un chaleco balístico, material que es de uso exclusivo de las fuerzas armadas y cuya posesión civil constituye un delito federal grave. Posterior a la detención, el individuo y el material asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), para las indagatorias correspondientes.

El arma larga que le fue decomisada al ahora sentenciado

El fiscal encargado de la causa integró la carpeta de investigación correspondiente, aportando los datos de prueba periciales y legales necesarios que permitieron al juez de control dictar la sentencia mencionada. La FGR señaló que con este resultado reitera su compromiso institucional de mantener la coordinación con los tres niveles de gobierno para la investigación y persecución de delitos del fuero federal.

Fuente: Tribuna del Yaqui