El CJNG los 'levantó': Militares destapan vínculos entre sus superiores y La Mayiza en Nayarit

Acaponeta, Nayarit.- Hace unos días comenzó a circular un video en redes sociales sobre el interrogatorio a dos elementos del Ejército Mexicano, adscritos al 86 Batallón de Infantería en Acaponeta, Nayarit, los cuales fueron privados ilegalmente de la libertad y posteriormente liberados por presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), grupo criminal comandado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho'.

La gravedad radica en una grabación que se difundió durante la retención de ambos uniformados. En el material, los militares denuncian vínculos entre sus superiores y la facción del Cártel de Sinaloa que es dirigida por Ismael Zambada Sicairos, alias 'El Mayito Flaco'. Las víctimas acusaron directamente a sus mandos superiores de facilitar las operaciones de La Mayiza en el municipio de Huajicori, Nayarit, ubicado en la zona limítrofe con Sinaloa.

Durante la grabación, los miembros del Ejército Mexicano señalaron directamente al general Memphis Domínguez Moreno, comandante del citado Batallón. como colaborador de la estructura criminal del hijo de Ismael 'El Mayo' Zambada García. Esta no es la primera vez que el nombre de este general sale a colación, pues en un video previo del CJNG lo implican con la facción de Zambada Sicairos en Huajicori, un punto estratégico para el trasiego de drogas.

Two soldiers from Mexico's 86th Infantry Battalion in Acaponeta, Nayarit, were abducted by the CJNG cartel. In a released video, the captives accused their superiors of collaborating with the Mayos faction of the Sinaloa Cartel, naming General Memphis Domínguez Moreno… pic.twitter.com/WA0LlJZpy1 — Cartel Watch (@CartelWatchNet) November 30, 2025

La reincidencia de estas acusaciones, especialmente con un nombre y un rango específico, requiere una respuesta institucional inmediata y contundente. El silencio o la negación erosionan la confianza pública en la única institución con la capacidad de contener al crimen organizado a gran escala. Es crucial que el Gobierno de México aborde esto con total transparencia para evitar que estas alianzas ilícitas sigan minando la seguridad", expresó un experto de seguridad, quien se mantiene en el anonimato, a un medio de comunicación sobre este material audiovisual.

Según el testimonio de los secuestrados, el apoyo se centra en el abastecimiento de víveres para los sicarios de 'El Mayito Flaco' que se encuentran asentados en la sierra de Huajicori. Se detalló que presuntamente estos productos son trasladados en una camioneta ganadera y en otra unidad de la Guardia Nacional (GN). Los víveres, de acuerdo con la versión de los militares, son entregados a dos particulares que los distribuyen en la zona.

Fuente: Tribuna del Yaqui