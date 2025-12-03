'El Javi' es procesado en Hermosillo por posesión de metanfetamina con fines de venta

Hermosillo, Sonora.- Imputan y vinculan a proceso a Francisco Javier 'N’, alias 'El Javi' , de 41 años, acusado de vender metanfetamina; además, se aclaró que el sujeto no cuenta con historial delictivo. De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), fue detenido el pasado 29 de noviembre en la colonia El Sahuaro, sobre las calles Jesús Siqueiros y Juan de Dios Bojórquez.

La captura se llevó a cabo durante un operativo en el que participaron la Policía Municipal, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). En el sitio mencionado, los elementos observaron a un individuo que, al notar su presencia, intentó huir; debido a lo sospechoso del acto comenzaron a seguirlo.

De hecho, los agentes tuvieron que perseguirlo aproximadamente 130 metros hacia un arroyo cercano, donde se mostró agresivo, por lo que emplearon la fuerza. Cabe destacar que mientras corría arrojó una bolsa roja al suelo, misma que fue asegurada. Al abrirla encontraron 28 envoltorios transparentes con sustancia granulada, con características propias de la metanfetamina, así como un arma corta calibre 9 milímetros, con su cargador y cuatro cartuchos útiles.

Tras confirmar su responsabilidad fue trasladado a la Base Operativa para su puesta a disposición correspondiente. Hasta el momento de la elaboración de esta nota se desconocen más detalles; sin embargo, el Ministerio Público, mediante un comunicado, reafirmó su compromiso de seguir trabajando a favor de la ciudadanía sonorense, combatiendo los delitos con el objetivo de velar por su seguridad.

En otro asunto, ayer la Fiscalía estatal informó sobre la detención de Guillermo Enrique 'N’, de 34 años, capturado por privación ilegal de la libertad agravada y robo agravado. Los hechos ocurrieron en marzo de 2023 en la ciudad de Hermosillo, específicamente en un taller mecánico ubicado en la colonia San Benito, donde el joven, con la ayuda de otro individuo, interceptó a la víctima, identificada como Héctor Francisco 'N’. A pesar de que lo obligaron a subir a un vehículo y le despojaron de dinero, logró sobrevivir.

