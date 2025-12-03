En plena peregrinación, dos mujeres protagonizan riña en Torreón; todo quedó grabado

Torreón, Coahuila.- La noche del martes 2 de diciembre de 2025, durante las peregrinaciones a la Virgen de Guadalupe en Torreón, sobre la avenida Juárez y calle Galena, a la altura del Palacio Federal, se vivió un momento desagradable después de que, en un evento que debía mantenerse tranquilo y en paz, iniciara un fuerte pleito entre dos mujeres que incluso llegaron a los golpes.

Existen un par de videos que circulan en redes sociales donde se observa el instante en que se desata el caos. En uno de ellos se aprecia a una mujer con suéter negro jalando del cabello a otra que vestía un suéter color café claro. Afortunadamente, algunos de los presentes se percatan de lo que ocurre e intentan separar a las enojadas féminas, cuyas identidades se desconocen por completo.

Las aparentes diferencias llegaron al grado de que incluso intervinieron participantes de la peregrinación que portaban una lona. A pesar del problema, finalmente lograron controlarlas y en ese preciso momento se corta la grabación. Hasta el momento de la elaboración de esta nota no hay más datos sobre este asunto, pero sí ha generado un fuerte revuelo en múltiples plataformas de la web.

Virgen de Guadalupe

Peregrinaciones

El 12 de diciembre es una fecha de gran relevancia para los católicos, día en que en distintos puntos de la República Mexicana ciudadanos se reúnen para festejar. Por ello, el tráfico suele complicarse y lo recomendable es manejar con precaución, ya que se desconoce en qué sitio pueda concentrarse una multitud. A continuación, en TRIBUNA te explicaremos un poco sobre esta creencia.

De acuerdo con información extraoficial, todo inició en 1531, cuando en el Cerro del Tepeyac la Virgen María se apareció ante un indígena llamado Juan Diego Cuauhtlatoatzin. Ahí le pidió que informara al obispo, Fray Juan de Zumárraga, que se construyera un templo en ese lugar en su honor. El obispo solicitó una prueba, por lo que Juan Diego recogió flores en la zona —a pesar de encontrarse en pleno invierno— y las llevó en una manta de ayate. Al desplegarla, las flores cayeron y en la tela quedó impresa la imagen de la Virgen de Guadalupe.



Fuente: Tribuna del Yaqui