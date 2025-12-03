Era objetivo prioritario: Detienen en tianguis de Ecatepec a 'El Balú', integrante de La Chokiza

Ecatepec, Estado de México.- La Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec confirmó la detención de Aldo 'N.', alias 'El Balú', identificado como presunto integrante del grupo criminal de La Chokiza y considerado para el Gobierno Federal como objetivo prioritario por su supuesta relación en delitos como extorsión, homicidio y despojo.

De acuerdo con el informe oficial, la aprehensión se concretó el martes 2 de diciembre de 2025 en un tianguis navideño del fraccionamiento La Guadalupana que se ubica en Ecatepec, el municipio más poblado del Estado de México. A través del Centro de Mando de la corporación municipal, los residentes reportaron detonaciones de arma de fuego, por lo que elementos de la Policía Metropolitana y de la Secretaría de Marina (Semar) se movilizaron al sitio.

A su llegada, las autoridades encontraron un grupo de civiles que se encontraban alterando el orden, entre ellos un sujeto que portaba una pistola. Los agentes intervinieron en la situación y como parte de las acciones se efectuó la captura del supuesto delincuente, quien intentó emprender la huida al notar la presencia policial. Entre sus pertenencias se le encontró en posesión de un arma de fuego tipo escuadra calibre 32, además de un cargador abastecido con ocho cartuchos.

El Balú es considerado objetivo prioritario a nivel federal por su probable participación en delitos como extorsión, despojo, homicidio, tráfico de armas, narcomenudeo y cobro de piso, quien durante su aseguramiento alardeó ser agremiado de la organización delictiva La Chokiza", se puede leer en el comunicado de las autoridades locales.

A pesar de que los mismos ciudadanos intentaron impedir la actuación policial, el sujeto finalmente fue asegurado y posteriormente se realizó su traslado a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo), quedando a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica con base en las investigaciones correspondientes.

¿Cómo surgió La Chokiza?

Bajo el mando de Alejandro 'N.', alias 'El Choko', La Chokiza se originó bajo el disfraz de una organización altruista. Con el paso de los años se transformó en una red delictiva para operar con impunidad y violencia en Ecatepec, así como en otros municipios metropolitanos. Todo comenzó en las colonias Miguel Hidalgo y Héroes de la Independencia, dos demarcaciones marcadas por la marginación y que a la postre se convirtieron en bastiones de la célula criminal.

Fuente: Tribuna