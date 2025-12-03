FATAL accidente en Iztapalapa: Motociclista muere tras ser embestido; responsable huye de la escena

Ciudad de México.- Un nuevo accidente vehicular movilizó a las autoridades de la Ciudad de México (CDMX): la madrugada de este miércoles 3 de diciembre, un hombre de aproximadamente 40 años de edad, quien viajaba a bordo de una motocicleta sin el equipo de seguridad que corresponde, perdió la vida tras ser embestido por un vehículo de carga. El presunto responsable huyó del lugar y no ha sido localizado.

De acuerdo con los primeros reportes de circulan sobre este nuevo siniestro, los hechos ocurrieron hoy, miércoles 3 de diciembre de 2025, alrededor de las 00:30 horas, tiempo local, sobre Eje 6 Sur, Cardiólogos, a la altura de la colonia Ampliación Triunfo en la alcaldía Iztapalapa, en el sector oriente de la capital mexicana. Testigos señalaron que el motociclista, un hombre adulto, circulaba sobre la vía sin casco y a presunto exceso de velocidad.

Un hombre de aproximadamente 40 años murió tras ser embestido por una camioneta mientras viajaba en motocicleta.



Vecinos señalan que el vehículo de carga lo impactó y huyó del lugar.



Autoridades revisan cámaras de la zona para identificar al responsable.

En un punto, el conductor de una unidad pesada lo impactó, lo que provocó que saliera volando y se golpeara contra el pavimento. El presunto responsable siguió su camino, mientras que la víctima quedó tendida en la vía pública. Vecinos del sector que escucharon el impacto dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo en esa zona de la CDMX.

A la brevedad se movilizaron en la escena oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), así como paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes revisaron a la víctima. Lamentablemente, solo lograron confirmar que esta ya no contaba con signos vitales. Su cuerpo quedó cubierto con una sábana azul, mientras que la escena del crimen quedó acordonada.

Más tarde, personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) se hizo presente para recaudar la evidencia y procesar el cuerpo del ahora fallecido, cuya identidad se desconoce. Asimismo, las autoridades desplegaron un operativo para dar con el presunto responsable del siniestro; sin embargo, a la fecha de publicación de esta nota no se han reportado personas detenidas por este hecho.

Fuente: Tribuna del Yaqui