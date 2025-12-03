Había llegado de Tijuana: Ataque armado deja un muerto en vivienda al suroriente de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Este miércoles 3 de diciembre de 2025 se reportó la ejecución a balazos de una persona del sexo masculino en un domicilio situado en la colonia La Amistad, ubicada al suroriente de Culiacán, Sinaloa. Los primeros reportes señalan que sujetos armados irrumpieron en el interior de la vivienda , la cual está cercada con una rejilla de alambre, y le dispararon en repetidas ocasiones a la víctima hasta acabar con su vida.

Según información recabada por el portal de noticias Línea Directa, el ataque armado se perpetró en una residencia que se localiza sobre la calle Juan Rulfo, entre Juan Ruiz de Alarcón y Mariano Azuela, generando la movilización de las diferentes corporaciones policíacas. Preliminarmente se identificó al hoy occiso como Miguel Alfonso 'N.', de 28 años de edad, quien recientemente había arribado desde la ciudad fronteriza de Tijuana.

La persona fue privada de la vida en un domicilio que se localiza por la calle Juan Rulfo, entre Juan Ruiz de Alarcón y Mariano Azuela, y una denuncia que se recibió en el servicio de emergencias alertó a elementos de las diferentes corporaciones policiacas de un hombre que fue atacado a balazos y elementos del Ejército Mexicano acudieron al lugar", detalló el citado medio de comunicación.

Un hombre de 28 años de edad fue asesinado a balazos dentro de un domicilio en la colonia La Amistad, al oriente de #Culiacán.



Los militares solicitaron la intervención de paramédicos de Cruz Roja Mexicana, quienes arribaron al sitio y confirmaron el deceso, por lo que el área quedó acordonada y resguardada por efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa). Asimismo se desplegó un intenso operativo de seguridad en las colonias aledañas para localizar a los posibles responsables, aunque estos esfuerzos no tuvieron resultados positivos.

Posteriormente se notificó a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, por lo que personal de la de la Dirección General de Investigación Pericial se encargó de los trabajos de campo en el lugar, mientras que agentes de investigación realizaron las averiguaciones previas de este nuevo homicidio registrado en la capital sinaloense. Al final, el cuerpo fue retirado hacia el Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la necropsia de ley.

#Culiacán uD83DuDEA8uD83DuDE94| Dentro de un domicilio ejecutan a balazos a un hombre en la colonia Amistad al oriente de la ciudad.



