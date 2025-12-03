Ciudad Obregón, Sonora.- Como TRIBUNA te informó puntualmente ayer martes 2 de diciembre de 2025, por la tardenoche se registró una balacera en la comisaría Cócorit, al norte de Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, donde cuatro hombres armados habrían intentado dar muerte al chofer de una plataforma, pero presuntamente fallaron y fueron detenidos por las autoridades. Este miércoles 3 de diciembre las autoridades lograron identificarlos; aquí los detalles.

Los hechos ocurrieron en un domicilio situado en el cruce de las calles 5 de Mayo y Argentina, en la comisaría de Cócorit, donde además de ser detenidos los cuatro sujetos, fueron decomisadas un arma de fuego, cartuchos y dosis de presunta droga. En el intenso operativo participaron elementos de la Policía Municipal de Cajeme, Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), Ejército Mexicano, Secretaría de Marina (Semar) y Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa). Así como personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

Intentarían ejecutar a chofer de plataforma en Ciudad Obregón y fallan; autoridades los identifican

Las personas detenidas fueron identificadas como Brayan Jesús 'N', de 20 años de edad; Arturo 'N', de 58 años de edad; Roberto 'N', de 53 años de edad; y Humberto Daniel 'N', de 38 años de edad. En el lugar también se aseguró un arma de fuego tipo AK-47, tres cargadores abastecidos con un total de 73 cartuchos, dos envoltorios con sustancia granulada color blanco con características similares a la metanfetamina, así como una motocicleta marca Vento F150, color negro, sin placas. Los detenidos y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes de la FGJES para las investigaciones y procedimientos legales que haya lugar.

Aunque se informó del presunto intento de asesinato del chofer de plataforma, las autoridades no confirmaron ni desmintieron que el Código Rojo se haya activado por ese motivo; lo que sí señalaron es que se registraron detonaciones de arma de fuego que provenían de la vivienda donde se encontraban estos cuatro sujetos, por lo que las autoridades procedieron a intervenir, logrando la captura de estos cuatro sujetos, los cuales quedaron bajo custodia de las autoridades correspondientes.

