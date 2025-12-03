Irrumpen en presunto punto de venta de droga y matan a balazos a dos sujetos en Nuevo León

San Nicolás de los Garza, Nuevo León.- Durante la noche del martes 2 de noviembre de 2025, otro ataque armado alertó a ciudadanos de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, cuando sujetos armados irrumpieron en un domicilio ubicado en la colonia Balcones de Santo Domingo, en donde ejecutaron a balazos a dos personas del sexo masculino. Uno de los hombres murió instantáneamente en el lugar, mientras que el otro falleció en un hospital de la localidad.

De acuerdo con información recabada por INFO7 Monterrey, el violento suceso se registró alrededor de las 19:50 horas, cuando al menos dos gatilleros arribaron al sitio y dispararon directamente contra las víctimas en una vivienda que se sitúa en la avenida Cordillera de los Andes y calle Poseidón, en el referido sector. Las autoridades fueron alertadas sobre detonaciones de arma en la zona, por lo que se desplegó una intensa movilización policial.

Versiones iniciales señalan que en la agresión habrían participado dos hombres, uno vestido con sudadera azul marino y otro con sudadera roja, quienes habrían arribado al lugar para disparar directamente contra las víctimas. En el sitio fue localizado al menos un casquillo calibre 9 milímetros, además de manchas hemáticas y otros indicios que fueron procesados por personal pericial", detalló el medio anteriormente citado.

Las autoridades confirmaron que ambos cuerpos se encontraban al interior de la propiedad y que uno de ellos ya no contaba con signos vitales al momento de la llegada de los paramédicos. Por su parte, personal de Protección Civil Municipal realizaron el traslado del otro individuo a un nosocomio cercano, pero perdió la vida durante el trayecto. Al sitio llegaron también elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones para realizar las diligencias correspondientes.

Uno de los occisos fue identificado como Fabián Guadalupe 'N.', de 34 años de edad y conocido como 'El Fabi', quien vivía a escasos metros en la escena del crimen y presentaba una herida de arma de fuego en la zona occipital. La segunda víctima aún no ha sido identificada, aunque trascendió que era un masculino de complexión robusta, de aproximadamente 1.80 metros de estatura.

Además se dijo que el sujeto vestía sudadera azul marino con una estrella en la parte trasera, así como pants en color negro. El fallecido recibió un disparo en el cráneo, lo que le provocó la muerte de manera inmediata en el lugar de los hechos. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León quedará a cargo de las investigaciones complementarias, aunque, según fuentes consultadas por Milenio, el domicilio tendría reporte como punto de venta de droga.

