Macabro hallazgo en Irapuato: En vivienda abandonada, localizan cuerpo de una mujer

Irapuato, Guanajuato.- Una jornada de búsqueda realizada por el colectivo de familias buscadoras Hasta Encontrarte terminó en un nuevo hallazgo en inmediaciones del municipio de Irapuato, estado de Guanajuato. En la región norte de esa ciudad, integrantes de la agrupación localizaron el cadáver de una mujer enterrada clandestinamente dentro de una vivienda abandonada en la comunidad Villa de Cárdenas.

Este martes 2 de diciembre, los colectivos habían iniciado recorridos desde temprana hora, cuando, al inspeccionar el patio del inmueble, detectaron señales que los llevaron a intervenir una jardinera. Minutos después de excavar, confirmaron que se trataba de una fosa clandestina con restos humanos. A través de sus redes sociales, el colectivo informó que la persona localizada aparentaba entre 40 y 50 años de edad y presentaba características que podrían facilitar su identificación.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Hallan a mujer en fosa clandestina en Irapuato. Foto: Facebook

De acuerdo con la descripción, la víctima vestía una blusa de tirantes color azul marino; pantalón de mezclilla del mismo tono; botines negros con plataforma baja y un anillo de plata en el dedo medio de la mano izquierda. Estos elementos serán clave para que familiares de personas desaparecidas puedan reconocerla.

Autoridades resguardan la zona y procesan el área

Tras el hallazgo, las buscadoras notificaron de inmediato a las autoridades, a lo que se activó el Código Rojo y se movilizaron en la escena oficiales de la Policía Municipal de Irapuato, de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional. El área fue asegurada para permitir la labor de peritos forenses, quienes realizaron la exhumación y trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo).

A la fecha de publicación de esta nota, no se ha confirmado cuánto tiempo llevaba la víctima en el lugar ni si existen más indicios dentro del inmueble, por lo que la vivienda permanece bajo análisis.

#Seguridad | Propinó golpiza a su pareja por negarse a renunciar a su empleo; fue detenido en Hermosillo uD83EuDD15uD83DuDEA8https://t.co/66hD3XFhDh — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 3, 2025

El descubrimiento en Villa de Cárdenas se suma a otros reportes de fosas clandestinas en la región, donde colectivos han denunciado que la búsqueda ciudadana sigue siendo clave ante la crisis de desapariciones. Hasta Encontrarte reiteró que mantiene sus jornadas pese a los riesgos, y pidió acompañamiento institucional para continuar con los trabajos en la zona.

Fuente: Tribuna del Yaqui