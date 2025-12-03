Motociclista resulta herida tras chocar contra vagoneta en Ciudad Obregón; fue hospitalizada

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la tarde de este miércoles 3 de diciembre de 2025 se reportó un aparatoso accidente de tránsito en el sector poniente de Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, Sonora, cuando la tripulante de una motocicleta se impactó por alcance contra la parte trasera de una vagoneta. La conductora de la unidad ligera presentó lesiones de consideración, por lo que requirió de su traslado a un hospital cercano de la localidad.

De acuerdo con información preliminar, el percance vial se registró alrededor de las 16:30 horas y tuvo lugar sobre el boulevard Rodolfo Elías Calles, vialidad que es conocida popularmente como calle 200. Trascendió que la unidad automotriz, perteneciente a una conocida refaccionaria, se encontraba haciendo alto en el cruce con la avenida. Dr. Edmundo Taboada, cuando ocurrió la fuerte colisión que además le dejó daños materiales en el parabrisas trasero.

Fue en ese momento que se solicitó la intervención por parte de las autoridades locales y personal de los servicios médicos. Paramédicos de Cruz Roja Mexicana se presentaron en el sitio para auxiliar a la motociclista, identificada preliminarmente como Michelle, y posteriormente la llevaron a bordo de una ambulancia a un nosocomio para que reciba atención médica especializada. Elementos del Departamento de Tránsito Municipal también acudieron al llamado.

La unidad automotriz resultó con daños en el parabrisas trasero.

En el lugar, los agentes se encargaron de realizar el respectivo Informe Policial Homologado (IPH) y deslindar responsabilidades en el caso. De forma constante, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal hace llamados para exhortar a la ciudadanía a manejar con precaución y a respetar los señalamientos de tránsito para evitar este tipo de accidentes, algunos de los cuales han tenido resultados fatales.

En otro hecho similar suscitado este miércoles en Ciudad Obregón, dos automóviles se vieron implicados en un choque registrado en la intersección del bulevar Náinari y calle Huatachive. De forma preliminar se informó que el responsable fue el ocupante de un vehículo Hyundai i10, color gris y modelo reciente, quien presuntamente ignoró el alto reglamentario y le cortó circulación a un automóvil Nissan Versa, el cual sufrió una volcadura a su costado derecho.

#Seguridad | TREMENDA VOLCADURA en Ciudad Obregón: Vuelca vehículo tras fuerte choque en la Náinari y Huatachive uD83DuDEA7uD83DuDE99https://t.co/6ho6Lb6BZO — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 3, 2025

Fuente: Tribuna