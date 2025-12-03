Muere presunto asaltante tras aparatosa volcadura en el Valle del Yaqui; habría robado el auto

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante los primeros minutos de este miércoles 3 de diciembre de 2025 se reportó un fatal accidente en las inmediaciones del Valle del Yaqui, perteneciente al municipio de Cajeme. El conductor de un automóvíl sedán marca Volkswagen, línea Beatles, color amarillo y con placas de circulación del estado de Sonora, perdió la vida tras caer sufrir una volcadura cerca del Canal Bajo, al poniente de Ciudad Obregón.

De acuerdo con información preliminar del caso, el suceso se registró alrededor de las 00:05 horas, cuando el vehículo, mismo que presuntamente el hoy occiso se robó en una gasolinera, se impactó contra un puente de concreto y esto provocó que quedara con las llantas hacia arriba, pero sin caer a las aguas del mencionado canal. Hasta el momento no se ha revelado la identidad del fallecido, aunque se dijo que se trata de un masculino de entre 30 a 35 años de edad.

Además trascendió que vestía una camiseta azul cielo, un pantalón del mismo color, así como calcetas grises y zapatos de trabajo. La víctima mortal conducía la unidad automotriz anteriormente descrita. Versiones extraoficiales señalan que, apoyado con un arma de fuego, el sujeto despojó del vehículo a un velador de una gasolinera situada en el cruce del bulevar Antonio Caso y calle Jesús García, pertenecientes al fraccionamiento Urbi Villa del Real.

El fatal accidente generó una fuerte movilización policial y militar en el sector.

El robo del carro ocurrió alrededor de las 23:45 horas y minutos más tarde el automovilista se localizó mientras el individuo se daba a la fuga. Posteriormente, el supuesto asaltante sufrió el percance vial en las calles 200 y 1, al poniente del ejido Tepeyac, conocido popularmente como Campo Dos. Derivado del incidente automovilístico, se desplegó un operativo policial y militar localizado la unidad volcada con los neumáticos hacia arriba.

En el lugar, las autoridades encontraron al hombre en el interior del automóvil, aunque no se halló la pistola que se utilizó para cometer el asalto. Con respecto a la persona afectada, los primeros reportes indican que se trata de un adulto mayor, de aproximadamente 74 años, quien fue víctima del despojo violento de su vehículo. Se dijo que el delincuente le apuntó a la cabeza con un arma al perjudicado, obligándolo a que le entregara las llaves del auto.

